減肥｜日本瘋傳瘦身恩物醋提子乾　多酚、醋酸有助提高基礎代謝

提子乾（又稱葡萄乾）酸酸甜甜，一不小心吃太多怕發胖嗎？提子乾酸雖然濃縮了整個提子的精華，而營養成分也跟著被濃縮。日本曾流行「醋提子乾」，每天吃十顆醋提子乾可以降血壓、抑制膽固醇、改善腸道健康，甚至還能瘦身！想減肥的你們別錯過~



醋提子乾營養（按圖看清👇👇👇）

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提子乾可穩定血糖、降血壓，多酚、醋酸都有助提高基礎代謝

醋提子乾中含有豐富的水溶性與不溶性膳食纖維，鎂、鉀等礦物質成分，提子乾中的多酚有高抗氧化的效果，能夠讓血液循環正常化，有助於降血壓。而它也有抑制血糖上升的效果，能讓血糖保持穩定，還能讓胰島素發揮正常作用，不易囤積脂肪。花青素更可以增加血管的彈性及抑制膽固醇，而提子乾中的多酚、醋裡的醋酸都能促進血液循環，有助於提高基礎代謝。

提子加工後營養流失，瘦身應多吃新鮮水果較佳

提子本來的營養會隨著加工，與水份一起流失，剩下的大部分是糖和纖維。而提子乾的糖份又比新鮮提子高出不少，要減重、瘦身的人應選擇吃新鮮水果，這樣才能攝取到最多的營養素。而提子乾無論當作水果或零食，每天都不宜吃超過兩湯匙，否則只可能愈減愈胖。不過提子乾當中的鉀含量是提子的七倍，鉀的利尿作用可消水腫，膳食纖維則是生提子的四倍，鐵質含量更是豐富，容易貧血的女生們可以適量攝取。

▼減肥就選這6種水果（點擊下圖看清👇👇👇）

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醋提子做法超簡單，這兩類人要注意攝取量

首先準備提子乾100公克、蘋果醋50ml、蜂蜜2大匙。將全部材料混合後，放置浸泡一晚效果更佳。如果不敢單吃，可以搭配乳酪或麥片一起食用。而有糖尿病和腎臟疾病的人，要多注意攝取份量，避免造成身體嚴重負擔。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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