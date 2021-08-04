飲食熱話｜5款日本流行「能喝的食物」　喝的Tiramisu賣相超吸引

為了趕時間，日本人發明了用喝就能補充體力的果凍飲、能量飲，很多人甚至早餐或午餐就只吃一包這樣的飲料度過（難怪日本人這麼瘦）。而現在用喝的食物又更多元化了，不只有補充熱量的功能，還很吸睛讓人忍不住想買來拍美照。但當中也有一些令人匪疑所思的，只能說日本人真的創意無極限啊！



5款日本流行「能喝的食物」（點擊查看👇👇👇）

+ 11

1. 喝的士多啤梨蛋糕

來自北海道的GAKU公司研發的「罐裝蛋糕」系列，一發售就在網路上造成熱烈討論。最近傑尼斯偶像SixTONES的傑西在電視節上吃過後更是讓迷妹瘋搶。罐子中裝滿了北海道產新鮮水果以及生乳做的鮮忌廉蛋糕，光看就令甜食控想尖叫！

Gaku是帶起「夜晚吃聖代」潮流的先驅，企畫起初的用意是讓工作完很累的人，或是提供飲酒會結束後續攤除了吃拉麵之外的其它選擇。這個文化也成功地從北海道被帶到東京，而「罐裝蛋糕」就是夜晚聖代的另一種版本。特別的是想吃不用去店裡排隊，7/16起在札幌店設有專屬販賣機，直接投幣購買即可！東京澀谷店也能買到。如果你人在日本，可以利用網購直接送到家。

來自韓國的提拉米蘇專賣店「TIRAMISU LABO」使用了意大利和北海道產的芝士和生乳製成，推出六種口味以及可以搭配甜食的飲料。（IG@tiramisulabo）

2. 喝的提拉米蘇

愛嚐鮮的櫻花妹對外國來的食物接受度很高，尤其是近年韓流再起，韓國的偶像和甜點大舉進軍日本。來自韓國的提拉米蘇專賣店「TIRAMISU LABO」使用了意大利和北海道產的芝士和生乳製成，推出六種口味以及可以搭配甜食的飲料。

其實早在2020年底，LAWSON便利商店也曾推出過能喝的提拉米蘇，這是他們推出「能喝的甜點系列」第五彈。之前還有能喝的軟雪糕、能喝的牛奶可可、能喝的雲呢拿朱克力軟雪糕等。銷量和SNS討論度都很高，看來這個系列會再一直出下去。

3. 能喝的飯糰

這系列飯糰有「梅昆布」和「柴魚梅子」二種，雖然包裝上寫的是希望可以讓人簡單地補給營養，但感覺大家都是買來拍YOUTUBE影片做實驗居多。

根據吃過的人表示，能喝的飯糰和粥的口感不太一樣，它是呈現果凍狀，喝的時候能感覺得到飯粒和梅肉，還是需要咀嚼一下。而且愈喝會覺得味道愈來愈濃，建議搭配茶飲用。

相關文章：【飲食熱話】豉汁炒橙皮原來係賀年菜？阿媽創意料理大賽作品巡禮👇👇👇

+ 13

4. 能喝的白飯

日本位屬地震、颱風多發的地區，國家從小就灌輸人民防災意識，很多人也都會在家準備好避難用品。避難時不能煮飯，緊急用來填飽肚子的食物就顯得格外重要。

這款由農協（日本農業協同組合）開發的「能喝的白飯」一共有三種口味：梅子昆布、可可亞、肉桂。原料不僅有白飯，還有27種防過敏的材料，所以有過敏症的人也能安心食用。有人說可可口味的喝起來很像甘酒。肉桂口味很濃厚，可以當作甜點來飲用。

能喝的白飯主要在關西地區販售，路上甚至有它專屬的販賣機。關西地區外可以由網路購得。

5. 能喝的咖哩

日本人超愛吃咖哩，根據日本咖哩工業協同組合統計，日本人每人一年會吃79次咖哩。就是因為有人愛到甚至想把它當飲料喝，所以這款「能喝的咖哩」才被發明出來。根據這款咖哩的企劃人員表示，其實還有一個很中二病的理由就是「在新幹線喝這樣的飲料感覺很帥」。當然不僅能直接喝，也可以加熱後配麵包、蛋糕一起吃。

果然一切偉大的發明都是出於一個「懶」字。如果可以用喝就能嚐盡美食，你會想要什麼食物做成飲料呢？

相關文章：【廚具】牛油棒袋口蓋...日本100円店廚房小物4款必買推介👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

日本必須收藏的人氣御朱印12選推薦！透明、剪紙、刺繡統統有~~

【DOKODEMO多和夢】超人氣日本藥妝代購(直送)網站購物教學、評價、優惠及熱門商品一次報你知！

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】