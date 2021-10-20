納豆營養｜木村拓哉公開自家納豆玄米飯食譜　1個動作蓬鬆軟綿

日本藝人木村拓哉早前在日本朝日電視台節目《家事ヤロウ》擔任嘉賓，親自示範木村家的私房料理食譜，其中一道是他持續吃15年的「納豆玄米飯」！木村拓哉更分享自己家中所吃的玄米飯做法，原來需時3天才完成！



納豆，質感黏黏糊糊的很多香港人都不喜歡，不過對於木村拓哉來說納豆是佢最愛的食材之一，更是每天必吃而且在雪櫃中是從不缺席，連帶他的太太工藤靜香也會每天吃納豆玄米飯，可見木村家對納豆的愛有增無減。

（《家事ヤロウ》節目截圖）

木村拓哉在《家事ヤロウ》節目中示範已持續吃15年的「納豆玄米飯」。（《家事ヤロウ》節目截圖）

木村家的酵素玄米飯需時3日完成

木村拓哉在節目中表示在家中平常都是吃酵素玄米（糙米），只有在外面吃飯的時候才會吃白飯。對比購買現成的已煮熟的酵素玄米，木村更喜歡自煮，不過他指烹煮過程需時3日，當米飯煮好後需持續保溫2天待熟成，其間每天打開蓋將米攪拌一下，確保受熱平均。然而節目中為了縮短時間，玄米飯未有進行燜焗的步驟。

木村家的玄米飯從洗米到完成要花3天的時間。（《家事ヤロウ》節目截圖）

木村拓哉「納豆玄米飯」（《家事ヤロウ》節目截圖）

請按圖看木村拓哉「納豆玄米飯」步驟及貼士：

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納豆5大好處

納豆，是一種日本傳統的發酵食物，它的做法是由煮熟後的大豆通過菌種發酵而成的。由於經過發酵，所以納豆一般有陣強烈的味道，並且具有黏性，因此並非人人也可以接受。不過它卻是日本人愛不釋手的食物，最常配以白飯作為早餐食用。

日本人常以納豆飯作為早餐。（pixabay）

儘管納豆黏黏糊糊的，質感不太討好，但不得不承認正正是它們獨特的「特質」而為身體帶來不少的好處，對於腸胃、心臟及骨骼健康有一定的幫助！

請按圖看納豆5大好處：

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納豆玄米飯（煮、拌／Boil&mix）



1人分量 1級難度 1小時15分鐘



材料：

玄米（糙米）3杯

紅豆20克

黑豆20克

鎌倉路納豆1盒

蜂蜜漬梅干1粒



做法：

1. 將所有材料放入電飯煲中，略略清洗，倒入比3杯米多少少的水量，浸泡約6小時。

2. 按製煮飯成酵素玄米飯。

3. 將納豆直接放入碗中攪拌。

4. 放入帶核的梅干繼續攪拌。

5. 取出梅核，加入納豆包中的海苔粉、醬汁後繼續攪拌。

6. 將酵素玄米飯盛到納豆上面輕壓，再用筷子將兩者翻轉即成。



不失敗秘訣：

*將梅干一同攪拌更易將梅核取出。

*納豆要攪拌久一點，吃起來會更蓬鬆軟綿。

*為了要讓翻面順利，將納豆攪拌至整個碗底都有納豆的黏滑感。

