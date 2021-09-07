【蒸肉餅食譜】鍾嘉欣鹹蛋蒸肉餅5貼士棄砂糖！老公最愛肉餅撈飯

蒸肉餅在家常菜中受歡迎程度應是數一數二吧！而且它可配上各種不同配料，如：鹹蛋、梅菜、冬菇等等，實在是拌飯的妙品。鍾嘉欣亦在自己的YouTube頻道分享自家的鹹蛋蒸肉餅做法，還表示這是老公最愛吃的菜式！



鍾嘉欣2016年嫁給脊醫Jeremy Leung後，先後為對方誕下一女一仔，本身為電視台當家花旦的嘉欣，婚後淡出幕前工作，全職相父教子。自稱是「梁師奶」的嘉欣，近年也發展其YouTube頻道，其中有一個單元《Cook with Me!》， 以拍攝煮食短片為主，教大家煮家常菜，而最新一條短片，嘉欣就煮了一道鹹蛋蒸肉餅，她指因為老公很愛吃，而且撈飯也是「超正！」

鍾嘉欣在片中叫自己「梁師奶」，又表示鹹蛋蒸肉餅是老公Jeremy最愛吃的菜式。（YouTube影片截圖：鍾嘉欣Linda Chung）

記得網民久不久就會開Post討論最愛的佐飯家常菜，而在本年初的排行榜中，蒸肉餅就正正排第3，難怪嘉欣都常常會煮。嘉欣就指，她這個鹹蛋蒸肉餅是極簡單快捷的家常菜，而且口感亦好，但原來她近年都積極戒白糖，因此醃肉時會用另一種調味代替，更加健康。

請按下圖睇嘉欣製作鹹蛋蒸肉餅的方法：

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嘉欣試食後就說：「味道一流，撈飯唔錯！」更呼籲粉絲們快點照著做，並隨時跟她分享自己的成品照片。（YouTube影片截圖：鍾嘉欣Linda Chung）

嘉欣表示，其實不一定要用鹹蛋來蒸肉餅，可以用梅菜、冬菜等，但如果是用這些本身已經重味的調味料，她醃肉時便不會加豉油了。以下介紹《香港01》的鹹蛋蒸肉餅及其他肉餅食譜，除了豬肉餅，還有牛肉餅。

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