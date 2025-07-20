餃子食譜｜木村拓哉公開私家食譜餃子火鍋 4步驟即成打風最啱！
颱風韋帕｜颱風來襲，除了罐頭、公仔麵，還有美味的餃子可選擇，也可參考日本藝人木村拓哉的私房料理，利用耐放的食材製作出令人沉迷的「餃子火鍋」。
木村拓哉食譜｜20分鐘餃子火鍋
日本藝人木村拓哉曾在日本朝日電視台節目《家事ヤロウ》任嘉賓，親自示範木村家的私房料理食譜，那是他非常沉迷的「餃子火鍋」，當中所需的材料都非常簡單，如白菜、金菇，主要食材更是急凍餃子，料理時間無需20分鐘，不禁令人想起這是一道非常適合打風日子留在家中的暖心鍋物！
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按圖看木村拓哉「餃子火鍋」步驟及貼士：
木村拓哉餃子火鍋食譜
材料：
飛魚高湯包2包
白菜1/6棵
金菇1包
鮮冬菇4朵
芽菜1包
紅蘿蔔1條
木棉豆腐1盒
炸魚餅4個
冷凍煎餃1包
做法：
1. 在鍋中放入800毫升的水煮至水滾。
2. 將所有蔬菜洗淨切成件；豆腐瀝乾水切件；炸魚餅切成條狀。
3. 將處理好的食材放入鍋中，煮約10分鐘待材料熟透。
4. 將冷凍煎餃放入鍋中，蓋上鍋蓋煮3分鐘即成。
醬汁：
柚子醋與辣油的比例為1：1，將兩者拌勻便可。
不失敗貼士：
1.飛魚高湯包沒有雜味可以得到更美味的湯頭。
2.紅蘿蔔用削皮刀削成薄片可加快煮熟的時間。
3.由於紅蘿蔔削成薄片，木村建議最後才進鍋。
餃子火鍋的材料及步驟超簡單，而且主持人更大讚味道「無得彈」。木村指其後可以將中華麵加入火鍋湯中煮至熟透，以泡菜拌入芝麻油，將泡菜與中華麵拌勻便成了第二道料理。雖然食材組合看似平平無奇，但結合後給人一種日式擔擔麵的感覺。
煎餃子方法
急凍餃子不止可用於餃子火鍋，普通煎餃子也是非常吸引，以下是絕對零失敗的煎餃子方法，出來的效果金黃香脆、肉汁飽滿！
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按圖看絕對零失敗的煎餃子步驟及貼士：
零失敗的煎餃子步驟
1. 小火預熱鍋，加入1茶匙的油，用第一隻餃子的底部把整個鍋塗滿油。
2. 餃子下鍋時，輕輕壓一壓，讓餃子坐下去。（如是用未解凍的餃子可省去此步驟。）
3. 把餃子圍著鍋內圍圈，盡量排放得密密麻麻，不要有空隙。
4. 轉中火，煎2分鐘。不用煎至金黃色，只需略煎便可。
5. 在餃子和餃子的旁邊，加入150毫升熱水。
6. 加蓋蒸7分鐘。
7. 開蓋，繼續煮至水分蒸發，其間不要移動餃子。
8. 當聽到油開始「滋滋」地跳動的聲音後，拿起鍋打圈搖動。
9. 在鍋邊加入麻油，再煎4分鐘，即成。