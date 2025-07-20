餃子食譜｜木村拓哉公開私家食譜餃子火鍋　4步驟即成打風最啱！

颱風韋帕｜颱風來襲，除了罐頭、公仔麵，還有美味的餃子可選擇，也可參考日本藝人木村拓哉的私房料理，利用耐放的食材製作出令人沉迷的「餃子火鍋」。



木村拓哉食譜｜20分鐘餃子火鍋

日本藝人木村拓哉曾在日本朝日電視台節目《家事ヤロウ》任嘉賓，親自示範木村家的私房料理食譜，那是他非常沉迷的「餃子火鍋」，當中所需的材料都非常簡單，如白菜、金菇，主要食材更是急凍餃子，料理時間無需20分鐘，不禁令人想起這是一道非常適合打風日子留在家中的暖心鍋物！

煮餃子方法｜煮急凍餃子唔想甩皮甩骨6大貼士 滾水下鍋後多做1步

木村拓哉不時也會在家大炮製美食，受朝日電視台節目的邀請親自示範自家私房料理。（《家事ヤロウ》節目截圖）

「餃子火鍋」是木村近來沉迷的食物，一眾主持試食過後感到意外的好吃。 （《家事ヤロウ》節目截圖）

按圖看木村拓哉「餃子火鍋」步驟及貼士：

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木村拓哉餃子火鍋食譜

材料：

飛魚高湯包2包

白菜1/6棵

金菇1包

鮮冬菇4朵

芽菜1包

紅蘿蔔1條

木棉豆腐1盒

炸魚餅4個

冷凍煎餃1包

做法：

1. 在鍋中放入800毫升的水煮至水滾。

2. 將所有蔬菜洗淨切成件；豆腐瀝乾水切件；炸魚餅切成條狀。

3. 將處理好的食材放入鍋中，煮約10分鐘待材料熟透。

4. 將冷凍煎餃放入鍋中，蓋上鍋蓋煮3分鐘即成。

醬汁：

柚子醋與辣油的比例為1：1，將兩者拌勻便可。

不失敗貼士：

1.飛魚高湯包沒有雜味可以得到更美味的湯頭。

2.紅蘿蔔用削皮刀削成薄片可加快煮熟的時間。

3.由於紅蘿蔔削成薄片，木村建議最後才進鍋。

餃子火鍋的材料及步驟超簡單，而且主持人更大讚味道「無得彈」。木村指其後可以將中華麵加入火鍋湯中煮至熟透，以泡菜拌入芝麻油，將泡菜與中華麵拌勻便成了第二道料理。雖然食材組合看似平平無奇，但結合後給人一種日式擔擔麵的感覺。

煎餃子方法

急凍餃子不止可用於餃子火鍋，普通煎餃子也是非常吸引，以下是絕對零失敗的煎餃子方法，出來的效果金黃香脆、肉汁飽滿！

【入廚貼士】日本料理家教煎餃子7大貼士 皮脆煙韌要加1種材料！

按圖看絕對零失敗的煎餃子步驟及貼士：

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零失敗的煎餃子步驟

1. 小火預熱鍋，加入1茶匙的油，用第一隻餃子的底部把整個鍋塗滿油。

2. 餃子下鍋時，輕輕壓一壓，讓餃子坐下去。（如是用未解凍的餃子可省去此步驟。）

3. 把餃子圍著鍋內圍圈，盡量排放得密密麻麻，不要有空隙。

4. 轉中火，煎2分鐘。不用煎至金黃色，只需略煎便可。

5. 在餃子和餃子的旁邊，加入150毫升熱水。

6. 加蓋蒸7分鐘。

7. 開蓋，繼續煮至水分蒸發，其間不要移動餃子。

8. 當聽到油開始「滋滋」地跳動的聲音後，拿起鍋打圈搖動。

9. 在鍋邊加入麻油，再煎4分鐘，即成。