惠康Fresh｜全港最大鮮級市場100款海鮮設即場加工　刺身蝦$20盒!

惠康（Wellcome）全新的概念店惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）開設在西環西寶城，佔地超過50,000呎，屬全港最大的惠康超市。惠康「鮮」級市場設有23個特色主題區及首設食街8大專區，實行食、買同時進行。

攝影：余曉彤



全港最大惠康進駐西環，店內牆身以至地板都被紅色包圍著，有別於以往的惠康超市。由於是全港最大的惠康超市，當然有超過15,000款來自本地的全新產品及新鮮食材供顧客選購，不止是包裝食品，店內亦提供散裝貨品，方便大眾按需要購買不同分量。

惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）進駐西環，佔地超過50,000呎！

海鮮即買即煮 蒸炒白灼任君選擇

海鮮專區供應超過100款海鮮，新鮮、冰鮮都有如三文魚、肉蟹、北寄貝等，不過最為吸引的是提供即時海鮮加工服務，加工選項共15款，基本上你想到的煮法都有亦可加配飯及麵類，費用由$10-$40不等。

海鮮專區供應超過100款海鮮。

請按圖看加工服務選頂及海鮮專區：

23個特色主題專區 蔬果區種類超多！

除了海鮮專區富特色，蔬果區的蔬果種類也比平常的多，如七彩椰菜、甘荀等，並且供應本地耕種蔬菜及水耕栽培區，支持本地農業。此外，不得不提的是位於中間位置的「食街」，包括有Urban Bake & Take主理的烘焙區、和風美食區、韓式料理梨花、Pizza Hut熱食區、燒味區、熟食區、Grab & Go區及本土小食區，店內也有立食位置及提供即棄餐具使用。

請按圖看各特色主題專區：

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產品種類方面，店內的種類非常多又齊全，單單是產地都有不同的選擇。記者選擇了一些平常在超市比較少見及相對低價的貨品。

請按圖看特色、低價貨品：

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$10專區有咩賣？

惠康「鮮」級市場除了有以上的特色專區外，亦有一個「$10專區」，該區域的貨品通通都是$10！記者眼見都是以日本零食及少量的小家品為主，當日看到不少街坊看到只售$10也二話不說將零食放入購物車中，可見其吸引力也不能少看。

西環的「鮮」級市場特設「$10專區」，該區域的貨品通通都是$10。

請按圖看「$10專區」精選貨品：

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惠康 Wellcome Fresh

地址：西環卑路乍街8號西寶城3/F

營業時間：7:30 - 23:00

電話：2542 7174

