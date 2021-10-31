醫醫我不想再病了｜生酮減肥3類人不宜　五指毛桃湯排毒去水健脾

減肥不僅是愛美，肥胖或癡肥更會增加三高的風險（高血糖、血壓及血脂），甚至有可能導致癌症、心臟病、中風及糖尿病等病症。坊間經常流傳各樣的減肥方法，其中生酮飲食的爭議性相對較大。



無綫節目《醫醫，我不想再病了》探討肥胖問題，據衛生署統計，香港肥胖人士佔整體人口接近三成。大眾可能認為做完運動後立即進食會更易肥，更易攝取熱量，不過家庭醫生鄭楚豪表示在運動後進食，並不會影響減肥效果，因為做運動時，身體消耗了能量及水分，當完成運動後的30分鐘內，其實是為身體修復的最佳時間，可補充高質量的蛋白質、水分，對修補肌肉均為重要。運動後的食物，可參考選擇高纖的烚番薯、烚雞胸肉、高纖的綠葉蔬菜、牛油果及無糖豆漿等。至於，能量飲品是高糖飲料，並不利減肥人士，一般來說水就是最佳的飲品。

運動後的食物，可參考選擇高纖的烚番薯、烚雞胸肉及無糖豆漿等。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

生酮飲食（Keto Diet）是近幾年經常聽聞的減肥方法，較易理解的原理是身體減少攝取糖質、碳水化合物，從而減用葡萄糖代謝來供應能量，轉而消耗脂肪來供應，期間達至減脂的效果，使身體逐漸變瘦。生酮飲食是高脂低碳的飲食方式，主要多進食脂肪類的食物約佔70-80%，約20%是蛋白質食物，碳水化合物要吃最少在5%左右。由生酮飲食中興起的防彈咖啡（Bullet Coffee），將椰子油、牛油混入黑咖啡中，因為油脂成分高可抑制食慾，產生較強的飽腹感，聞說有助減肥。鄭醫生表示生酮飲食是較極端的的減肥法，患有心臟病、中風、三高患者，應避免採用，要非常小心高脂的飲食。如有疑問，請向家庭醫生商討。

五指毛桃有助健脾補肺、行氣利水。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

我們經常由西醫或營養師中獲取減肥資訊，在中醫食療上有些方案來針對肥胖，湯水以養胃、健脾、去濕為主，註冊中醫師何思儀指出利用五指毛桃、日月魚、薏米等煮湯，有助健脾利濕、補肺益氣、排毒美顏，解決脾胃虛弱而致消化不良的問題，一星期可服2-3次，孕婦不宜。以現代藥理來說，此湯含豐富的維他命B、E，助細胞抗氧美肌，並預防腳氣病。

健脾利濕美顏湯，有助健脾利濕、補肺益氣、排毒美顏。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

【健脾利濕美顏湯】

材料︰

五指毛桃2.5両

淮山1.5両

日月魚1両

薏仁1.5両

生薑3片

紅棗7-8粒

陳皮1個

豬腱8両

做法︰將材料全部清洗好後，放入滾水中，改慢火煲約2.5小時。

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進行生酮飲食時有什麼食物需要戒，又有哪些食物可以多吃？點擊大圖了解！▼▼▼