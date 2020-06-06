【減肥】生酮飲食7種食物不能吃？長期進行或致骨質疏鬆

你很可能聽過生酮飲食，也知道這是一種低碳飲食法，但還不知道自己需不需要或適不適合生酮飲食。請藉著這機會認識一下這火紅的體重控制方式。

生酮飲食代表什麼意思？

生酮飲食代表要「非常限制」碳水化合物的攝取，一天碳水化合物的總量落在25克到50克以內，主要改從脂肪攝取熱量。過去大家習慣吃飯、吃麵當主食，靠飯、麵讓我們吃飽、提供熱量，但這些都屬於碳水化合物。而生酮飲食裡，碳水化合物僅能佔總熱量的5%。其餘由蛋白質提供20%到25%的熱量，而絕大部分的熱量，也就是剩下的約70%到75%，都要靠脂肪提供。

簡單說，生酮飲食是脂肪高量、蛋白質中量、碳水少量的飲食法。

簡單來說，生酮飲食是脂肪高量、蛋白質中量、碳水少量的飲食法。（照護線上授權使用）

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生酮飲食是種全新的飲食法嗎？

大家雖然是最近幾年比較常聽到生酮，但這屬於一百年前就發展出來的飲食方式，大約於1920年代之際，當時胰島素還沒問世，沒有任何藥物能醫治罹患糖尿病的人，糖尿病患者幾乎是必死無疑。因此有人想靠食療改善病情，發展出以攝取脂肪為主，接近放棄碳水化合物的飲食法，來減少糖尿病患者的血糖值。（但效果有限，等到胰島素問世後，才大幅改善糖尿病患者的生存率。）

後來也曾有人運用生酮飲食這樣的方式治療兒童的嚴重癲癇。

接近一百年後，糖尿病前期與第二型糖尿病患者持續增加，生酮飲食再度成為受歡迎的體重控制方式。

生酮飲食是根據什麼理論？

生酮飲食時，每天僅能吃少於50克碳水化合物，理論上會很快用光血糖，身體進入飢餓狀態，開始強迫人體燃燒脂肪（而不是碳水化合物）作為能量的來源。而當碳水化合物的攝取量變少，身體也比較不需要太多的胰島素來降低血糖。因此生酮理論是希望往身體降低分泌胰島素，減少胰島素阻抗，與降低體重的方向前進。

進行生酮飲食時有什麼食物需要戒，又有哪些食物可以多吃？點擊大圖了解！▼▼▼

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生酮飲食時，什麼不能吃？

碳水化合物的量極度受限的時候，代表要大幅減少你原本的主食，無論米飯、番薯、麵包、麵條、馬鈴薯等等都屬於澱粉類食物。幾乎所有的水果都不適合，畢竟水果中所含的糖類較高。含澱粉的蔬菜，例如根莖類的蔬菜，也不行。

簡單說，生酮飲食幾乎需要避免所有含澱粉的主食類，且蔬菜與水果也會大幅受限。所以在你嘗試生酮飲食之前，請務必記得，這並不是種均衡飲食的方式。

碳水化合物的量極度受限的時候，代表要大幅減少你原本的主食，無論米飯、番薯、麵包、麵條、馬鈴薯等等都屬於澱粉類食物。（unsplash/Lars Blankers）

生酮飲食時，要吃什麼？

吃油脂很豐富的肉類，像是三層肉、五花肉、有肥魚肚的魚肉，並大量使用橄欖油、奶油、牛油、椰子油等來烹調。乳酪、奶油、蛋、堅果也都可以吃。蔬菜類可以選擇椰菜花、高麗菜、青江菜、通菜等等地面上（非土裡）的蔬菜。

生酮飲食有什麼潛在危險？

請記得，生酮飲食並不是種均衡飲食，因此遵從者容易缺乏礦物質與微量元素，因此會讓人抽筋、心律不整，同時也會因為缺乏纖維而便秘，其他常見的併發症包括胃痛、頭暈腦脹、飢餓感增加、疲憊、焦躁、口氣差、口臭、頭痛。抽血發現血脂肪、血中膽固醇濃度升高。

另外，生酮飲食者比較容易患有尿路結石，尿酸濃度也會上升。剛開始進行生酮飲食時，體內酮體上升會導致利尿，因此尿量上升、脫水更嚴重。若本身有高血壓、心衰竭、糖尿病的患者需要調整藥物。長期生酮飲食則會降低骨質，引發骨質疏鬆。

還有，若是糖尿病患者要執行生酮飲食，最好先與醫生溝通了解，因為糖尿病患者有機會出現酮酸中毒，引發性命危險！不過即使沒有糖尿病，生酮飲食也可能會導致酮酸中毒。

生酮飲食的潛在危險（照護線上授權使用）

我需要嘗試生酮飲食嗎？

就減重效果來說，短期嘗試生酮飲食可以減重，但長期來說減重效果沒有優於其他飲食控制方式。針對第二型糖尿病患者的血糖來說，短期有助於控制血糖，長期呢？目前則並沒有生酮飲食優於其他方式的證據。然而無論是體重控制或血糖控制，都是長期抗戰，如非必要，請勿選擇極端的方式。真的想要嘗試，一兩周即可，大概還不至於太傷身，可以把生酮飲食當成短期減重的方式之一，但目前還沒有足夠的資料告訴我們生酮飲食能作為長久之計。再強調一次，生酮飲食不是均衡飲食，會讓人體缺乏必要的纖維、礦物質、維生素。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：我需要嘗試生酮飲食嗎？（懶人包）】