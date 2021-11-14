蛋食譜｜醬油荷包蛋流心蛋黃金黃脆邊　兩面煎荷包蛋簡單零失敗

醬油荷包蛋等於豉油撈蛋，這想法沒有錯，卻似乎看輕了醬油荷包蛋的魅力。一位人夫將他精心製作的醬油荷包蛋公諸同好，濃油赤醬托起燶邊金黃的荷包蛋，觀眾見到無不口水直流，簡單的家常菜盡能俘虜公眾心，最窩心動人的烹飪藝術何須大費周章。



醬油荷包蛋吸引網民垂涎。（謝戎宥文-廚藝公社FB）

據樓主貼文，傳統家常菜「醬油荷包蛋」在半熟式荷包蛋上作輕微調整，搭配鹹甜有致的蔥燒醬汁，絕對是飯桌上的白飯殺手。料理方法十分簡單，一共有6個步驟，首先用白鑊，即是油鑊中不落油，開火，將切好的蔥段下鑊爆香煸成乾蔥，盛起。接着，鍋內落油，用大火燒熱鑊，加入雞蛋煎成荷包蛋，起鍋備用。

樓主的醬油荷包蛋有流心蛋黃，令人食慾大增。（謝戎宥文-廚藝公社FB）

善用剩餘的油，再將剛才的乾蔥用油炒香，加入1湯匙醬油，台灣人多用醬油膏，是較厚身濃稠的豉油，再加些許紅糖炒勻，加入3湯匙水拌炒。水的分量可按照用雞蛋的數量來調配，樓主用6隻雞蛋，所以用3大匙水。用細火煮汁約2-3分鐘，然後淋在荷包蛋上完成。享用前將醬油荷包蛋先放置5至10分鐘，待吸收醬汁後會更美味。

按圖看「醬油荷包蛋」做法︰

樓主用「反蛋法​​」煎荷包蛋，要兩邊煎得剛剛好，也可做到零失敗，兩面煎荷包令蛋白兩邊香脆之外，蛋黃軟綿綿，時間控制得好更可像樓主做到流心蛋黃，以下貼士或者幫到手︰

「反蛋法​​」煎荷包蛋最要小心勿把蛋黃弄穿。（李思敏攝）

按圖看煎荷包蛋步驟︰

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減肥期間，或許有瘦身人士選擇減少攝取油脂及碳水化合物來控制體重，進食含豐富營養及優質蛋白質的雞蛋，不但能飽腹，亦有助提升新陳代謝。若與碳水化合物或脂肪相比，人體需消耗更多的熱量來消化蛋白質。吃烚雞蛋雖有助減重，不過吃太多烚蛋難免沉悶，稍微變換方式吃「水煎蛋」，味道及外貌均像煎荷包蛋，然而不用多加一滴油。



請按下圖有水煎蛋的做法及入廚貼士︰