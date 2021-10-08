煮雞蛋貼士｜打雞蛋磕雞蛋前多做一步　蛋白不黐殼免浪費乾淨俐落

雞蛋消耗量高，營養價值又豐富，不過不懂磕雞蛋，往往做成了很多浪費。其實磕雞蛋前多做一步，徹底被拿下蛋白及蛋黃，避免浪費周圍滴，乾淨俐落。



世界雞蛋日（10月8日），雞蛋，料理方法多變，全球各地有千變萬化的雞蛋菜式俘虜成億上萬的雞蛋控。路透社曾報道中國人均雞蛋消費量近乎全球最高，全中國只是1天就消耗近10億隻雞蛋！雞蛋大受歡迎，還因營養價值高，蘊藏的營養素包括鐵、磷、鉀、碘、奧米加3脂肪酸、維他命A、D及E，幾乎包含人體需要的所有營養素。它是極好的蛋白質來源，有助減肥增飽腹感，有益眼睛，有助降低心臟病風險及血液中的三酸甘油酯含量。

不懂磕雞蛋，往往做成了很多浪費。（Cottonbro@Pexels）

借一臂之力 磕雞蛋不留蛋白

大家有沒有發現平日打雞蛋，取了蛋白（蛋清）及蛋黃後，還留下了一抹蛋白在蛋殼的兩端？根本未完整地拿下整隻雞蛋。其實只需一個十分簡單的方法，便能徹底取下蛋白及蛋黃，不讓蛋白滴在周圍，無論是冷藏雞蛋、室溫下的雞蛋也管用。

竅門只有一個，工具是大家的手！在磕雞蛋前將雞蛋搖一搖，力度要適中，然後正常地磕開雞蛋，蛋殼裡就非常乾淨，沒有一絲殘留。

磕雞蛋前將雞蛋搖一搖，正常地磕開雞蛋，蛋殼裡就非常乾淨。（Klaus Nielsen@Pexels）

按圖有磕雞蛋不殘留蛋白的方法︰

取蛋黃不怕穿 瓶口一吸一呼輕鬆完成

此外，提醒大家一個輕鬆取蛋黃的方法，不用將雞蛋小心翼翼地倒來倒去，稍一不慎就弄穿了蛋黃。方法也是超簡單，用一個空的膠水樽，打開瓶蓋，將瓶口45度傾斜對準蛋黃，輕輕擠壓膠樽，蛋黃隨即被吸起，當蛋黃留在膠樽內便鬆手，將蛋黃倒出完成，輕輕鬆鬆把蛋黃分離。

入廚新手生怕取蛋黃，小心翼翼地倒來倒去，不如借一個膠樽幫手。（SHVETS-production@Pexels）

按圖有睇輕鬆取蛋黃的方法︰

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