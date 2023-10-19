荷包蛋做法｜煎荷包蛋3大不失敗方法　點解叫荷包蛋？點整最正宗?

太陽蛋，英文Sunny-side up egg；荷包蛋，英文Over easy egg，兩者常被混淆。太陽蛋，只需煎香一邊，毋須反面，保留着蛋黃的橙紅，像如日中天的太陽。荷包蛋，則兩面煎香，蛋黃被薄薄一層蛋白蓋着，如雲霧中的太陽，隱隱約約。一隻完美的荷包蛋，要兩邊煎得剛剛好，反蛋的步驟最重要，也最考功夫。反得太早，怕蛋黃會穿；反得太遲，怕蛋黃會老。要做到完美零失敗？不是沒可能。Over easy egg真的可以很Easy！

攝影：李思敏、杜啟邦、張芷澄



太陽蛋與荷包蛋常被混淆，太陽蛋只需煎香一面，蛋黃裸露如太陽。

煎荷蛋零失敗，我們實試了3種方法：油燙法、蒸焗法和反蛋法，看看哪種最容易、哪種最滋味。

油燙法

按圖看「油燙法」​步驟......

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1.燒熱鑊，放多一點油（約2湯匙），待油微滾。

2. 下雞蛋，以中大火煎香一面。

3. 待周邊微脆，以鑊鏟或匙羹把熱油淋在蛋黃上。讓熱油把蛋黃上的蛋白燙熟，至蛋黃被蛋白完全覆蓋即成。

有人喜歡蛋黃流心，有人愛它軟綿。不過，為安全起見，蛋黃不宜過生吃。

蒸焗法

按圖看「蒸焗法​」​步驟......

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1. 燒熱鑊，下油（約1湯匙）放入雞蛋，以中大火煎香一面。

2. 待周邊微脆，加入約2湯匙水。

3. 加蓋，讓鍋中的蒸氣，把表面的蛋白焗熟。

4. 至蛋白完全看不到橙黃的蛋黃即成，約1至2分鐘。

反蛋法

按圖看「反蛋法​​」​步驟......

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1. 燒熱鑊，下油（約1湯匙），下雞蛋，以中大火煎香一面。

2. 待周邊微脆，以鑊鏟把蛋反轉，小心把蛋黃弄穿。

3. 另一面再煎約半分鐘完成。

兩邊煎香，蛋黃在流心與軟綿之間。若弄穿蛋黃，蛋液溢出，煎好後蛋黃較實，亦影響外觀。為免弄穿蛋黃，會讓它熟透了才反轉，但同樣口感不佳。

為什麼稱「荷包」蛋？

不知何時開始，兩邊煎香、看不見裸露的蛋黃便統稱「荷包蛋」，但原來它的製法該是......

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荷蛋正確做法 活像一個小荷包！

荷包蛋正確的製法應該是煎香一邊後，把較多蛋白的部分對摺，把蛋黃覆蓋，變成脹卜卜的半圓形，活像一個小荷包。切開後，蛋黃流心。也可煎多一點時間，讓蛋汁凝固。別以為這個方法很容易，一不小心也會弄穿蛋黃，我煎了3隻，2隻尚算成功，只是「荷包」形狀不太規則。打開「荷包」，黃金流瀉，佐飯一流。

煎蛋成功5個小秘技：

鍋：最好用不黏易潔鑊，少許凹陷的鑊形鍋較平底鍋，容易反蛋。

油：鐃熱鑊下油，讓油出現細泡泡，才下蛋會較香脆。

蛋：宜先把雞蛋打在小碗內，再下鍋。直接在鍋邊敲殼，一來蛋白會黏着周圍，二來若是壞蛋便浪費一鍋油了。

鏟：為了易於反蛋，宜用邊緣較薄的鑊鏟，較厚的木鏟，易把蛋黃弄破。

火：以中大火便可，火太大蛋白易焦濃，火太細蛋會油膩。

