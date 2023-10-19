荷包蛋做法｜煎荷包蛋3大不失敗方法 點解叫荷包蛋？點整最正宗?
太陽蛋，英文Sunny-side up egg；荷包蛋，英文Over easy egg，兩者常被混淆。太陽蛋，只需煎香一邊，毋須反面，保留着蛋黃的橙紅，像如日中天的太陽。荷包蛋，則兩面煎香，蛋黃被薄薄一層蛋白蓋着，如雲霧中的太陽，隱隱約約。一隻完美的荷包蛋，要兩邊煎得剛剛好，反蛋的步驟最重要，也最考功夫。反得太早，怕蛋黃會穿；反得太遲，怕蛋黃會老。要做到完美零失敗？不是沒可能。Over easy egg真的可以很Easy！
攝影：李思敏、杜啟邦、張芷澄
煎荷蛋零失敗，我們實試了3種方法：油燙法、蒸焗法和反蛋法，看看哪種最容易、哪種最滋味。
油燙法
按圖看「油燙法」步驟......
1.燒熱鑊，放多一點油（約2湯匙），待油微滾。
2. 下雞蛋，以中大火煎香一面。
3. 待周邊微脆，以鑊鏟或匙羹把熱油淋在蛋黃上。讓熱油把蛋黃上的蛋白燙熟，至蛋黃被蛋白完全覆蓋即成。
有人喜歡蛋黃流心，有人愛它軟綿。不過，為安全起見，蛋黃不宜過生吃。
蒸焗法
按圖看「蒸焗法」步驟......
1. 燒熱鑊，下油（約1湯匙）放入雞蛋，以中大火煎香一面。
2. 待周邊微脆，加入約2湯匙水。
3. 加蓋，讓鍋中的蒸氣，把表面的蛋白焗熟。
4. 至蛋白完全看不到橙黃的蛋黃即成，約1至2分鐘。
反蛋法
按圖看「反蛋法」步驟......
1. 燒熱鑊，下油（約1湯匙），下雞蛋，以中大火煎香一面。
2. 待周邊微脆，以鑊鏟把蛋反轉，小心把蛋黃弄穿。
3. 另一面再煎約半分鐘完成。
兩邊煎香，蛋黃在流心與軟綿之間。若弄穿蛋黃，蛋液溢出，煎好後蛋黃較實，亦影響外觀。為免弄穿蛋黃，會讓它熟透了才反轉，但同樣口感不佳。
為什麼稱「荷包」蛋？
不知何時開始，兩邊煎香、看不見裸露的蛋黃便統稱「荷包蛋」，但原來它的製法該是......
荷蛋正確做法 活像一個小荷包！
荷包蛋正確的製法應該是煎香一邊後，把較多蛋白的部分對摺，把蛋黃覆蓋，變成脹卜卜的半圓形，活像一個小荷包。切開後，蛋黃流心。也可煎多一點時間，讓蛋汁凝固。別以為這個方法很容易，一不小心也會弄穿蛋黃，我煎了3隻，2隻尚算成功，只是「荷包」形狀不太規則。打開「荷包」，黃金流瀉，佐飯一流。
煎蛋成功5個小秘技：
鍋：最好用不黏易潔鑊，少許凹陷的鑊形鍋較平底鍋，容易反蛋。
油：鐃熱鑊下油，讓油出現細泡泡，才下蛋會較香脆。
蛋：宜先把雞蛋打在小碗內，再下鍋。直接在鍋邊敲殼，一來蛋白會黏着周圍，二來若是壞蛋便浪費一鍋油了。
鏟：為了易於反蛋，宜用邊緣較薄的鑊鏟，較厚的木鏟，易把蛋黃弄破。
火：以中大火便可，火太大蛋白易焦濃，火太細蛋會油膩。