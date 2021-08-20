雞蛋檢測2021｜新紀元周氏8款蛋無類雌激素　減致癌風險安心食用

水中銀（國際）生物科技有限公司最近發表雞蛋檢測報告，從市面選購了11個品牌共13款雞蛋樣本做毒物測試，當中有8款未驗出類雌激素，通過生物毒性測試，獲綠魚標籤證明品質卓越。



水中銀「小魚親測」最近發表雞蛋檢測報告，當中有8款雞蛋未驗出類雌激素，品牌包括新紀元、周氏及CHEER滋味等。（VCG）

類雌激素對人體的負面影響

若人體攝入過多非天然的類雌激素，可能引起各種疾病，對於兒童或致早熟危機，例如乳房過早脹大或九歲前有月經等徵狀。早年世界衛生組織已將類雌激素列作「一級致癌物」，據世衞指引，每人每日攝取的類雌激素含量不可超過每公斤50納克。青少年、發育中的兒童、嬰兒及孕婦，最易受類雌激素影響，其他有關類雌激素的危害還包括與神經系統紊亂及糖尿病有關。

按下圖了解長期過多攝入類雌激素對人體的影響︰

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有研究指出母雞攝取的污染物，例如飼料中具有類雌激素活性的嘔吐黴素、農藥殘留芬普尼，或獸藥殘留美洛昔康等，有機會傳至雞蛋，同時影響母雞的健康。此外，毒物亦可能從環境因素，包括土壤、空氣及飲用水等造成。測試團隊並不排除當中有化學物質於單獨或混合效應下產生毒性。

8大安全雞蛋名單

水中銀「小魚親測」最近發表雞蛋檢測報告，當中有8款雞蛋未驗出類雌激素，獲「綠魚」標籤證明品質卓越，符合世衞安全指引，並通過生物毒性測試。當中有常見的品牌可安心食用，包括新紀元、周氏（CHEW’S）、CHEER滋味及Farm Table等。

點擊下圖睇2021年8大不含類雌激素雞蛋名單（由每隻平均售價低至高排列）︰

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參考資料︰水中銀