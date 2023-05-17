入廚貼士｜急凍蝦烹調5招爽滑鮮甜媲美鮮蝦　雪櫃退冰原來係錯？

家中常備不少急凍食材，相信蝦仁亦是其中一款。急凍蝦仁比原隻蝦的處理更為方便快捷及便宜，基本上解凍後清洗乾淨便完成。不過對比新鮮蝦，鮮味較少而且感覺不夠爽口彈牙。事實上急凍蝦仁不比鮮蝦差，只要學懂以下竅門，急凍蝦仁都可以媲美鮮蝦一樣，鮮甜爽滑！



家常菜中，常常都會用到急凍蝦仁，如蝦仁炒蛋、蝦仁蒸豆腐等。但往往因為急凍關係令其口感及味道變差，有時更可能會遭到嫌棄。其實只要有齊生粉、胡椒粉及咖喱粉，便可以輕鬆將急凍蝦仁去腥、肉質變成爽口彈牙、口感滑溜。

急凍蝦仁是家中常備的食材之一，快手一炒便上桌下飯。（資料圖片）

按圖看5招令急凍蝦仁去腥、鮮甜爽滑：

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冷凍蝦有正確解凍法？

不管是有殼蝦還是去殼蝦，市售都有不同產地的急凍蝦仁，烹煮前必需解凍才可使用。解凍方法各師各法，最安全的理應是放入雪櫃退冰，不過原來急凍蝦並不適合使用雪櫃解凍法，不然會大大影響蝦的口感，吃起來肉質鬆散沒有彈性，大家會形容做「霉」。若是使用正確的解凍方式，便能成了不霉、不軟爛的冷凍蝦。

入廚貼士｜急凍蝦在雪櫃解凍超錯！正確解凍法只得1個

請按圖冷凍蝦正確解凍方法︰

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蝦仁的煮法變化多端，而且非常百搭，有興趣的可以參考以下食譜：

【蝦仁蒸水蛋食譜】急凍蝦仁1招辟雪味 蒸水蛋嫩滑冇痘皮3大貼士

蝦仁蒸水蛋食譜

【龍井蝦仁食譜】杭州名菜簡易速成版 茶香甘醇不澀要注意……