消委會鑄鐵鍋｜Bruno釋致癌物超16倍！LC與國產同4.5星傳熱唔及..

消委會最新測試7款鑄鐵鍋，售價介乎798元至3,199元，當中有4款被發現重金屬釋出超標。Bruno鑄鐵鍋被檢出致癌物超標16倍、Lodge鑄鐵鍋被檢出鐵釋出量，超出指引上限54倍。是次測試中，某品牌的鑄鐵鍋聲稱產地是中國，卻在各項表現成績上佳，不輸給被美譽為「港女煲」的法國Le Creuset，甚至更比LC煲賣平$308。



時下流行用鑄鐵鍋，可用明火、電磁爐、電陶爐及焗爐，它們的保溫效能好，是不少煮食達人的心頭好。消委會測試市面上7款鑄鐵鍋樣本，人氣品牌Bruno鑄鐵鍋被檢出致癌重金屬砷（Arsenic）的釋出量超國際標準上限16倍。

Bruno Enameled Cast Iron Pot -BZK-FLG01-RD被消委會發現有4種金屬超標，某些店舖已將此貨下架。（acehomehk圖片）

Lodge鐵釋出量超54倍

就消委會測試結果，Bruno代理商表示疑惑，獲悉消委會測試報告後，已再進行測試結果，並提供相關報告，證明產品的化學安全性符合食品安全國家標準GB 4806.3-2016、國際標準ISO 4531、德國LFGB規例及日本的「食品衛生法 • 食品、添加物等之規格基準」。然而，為釋除顧客疑慮及安全起見，已暫停銷售相同批次的鑄鐵鍋。如果日後再開售有關產品，會先為該批次再測試或取得有關化學安全報告才推出市場。此外，Lodge鑄鐵鍋被消委會檢出鐵（Iron）的釋出量，超出歐洲委員會指引上限54倍。

按圖了解各款鑄鐵鍋評分及測試發現結果︰

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消委會亦就鑄鐵鍋在傳熱速度、保溫表現上進行測試，使用氣體爐將1升水加熱75°C，各樣本的平均時間需時7分37秒。使用電磁爐，平均需時7分49秒；至於電陶爐，平均需時7分15秒，結果顯示鑄鐵鍋在以上3種爐具的傳熱速度相約。其中以「Lodge」鑄鐵鍋在氣體爐、電磁爐的傳熱速度最快，「柳宗理」則在電陶爐的傳熱速度最快。

保溫表現方面，各樣本平均來說可保溫約38分鐘，保溫表現評分較遜色是「Staub」及「Lodge」鑄鐵鍋，後者在熱力均勻度（温差）表現上也比其他測試樣本較差。

另外，在煮食表現評分上略差是「Staub」、「Vermicular」，最好是「柳宗理」，其次是「Lodge」，「Lagostina」緊隨在後。

Lagostina 於 1901 年在意大利創立，是次消委會測試報告顯示Lagostina 聲稱來源地在中國。（Lagostina Canada官網）

鑄鐵鍋開鍋清潔保養3部曲 鍋冷卻後才洗

有網民就鑄鐵鍋在加熱及温差表現上發表評論，鑄鐵鍋加熱慢是一種特有的效果，想加熱快及想温差少不如考慮用不鏽鋼鍋。鮮色的油漆也有可能釋出重金屬，生產商為求鑄鐵鍋美觀，常使用艷麗的油漆吸引顧客。若果消費者對鑄鐵鍋的重金屬問題有疑慮，或可考慮選擇顏色較淺的產品。消費者若購買鑄鐵鍋使用，也可考慮透過開鍋、清潔、保養3部曲使鑄鐵鍋更耐用。

按圖看鑄鐵鍋開鍋、清潔、保養3部曲：

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開鍋

將鍋子用清水清洗，切記不要用鐵刷或鋼刷。洗好的鍋子用布或廚紙擦拭乾淨。鍋內抹一點點油，完成開鍋，可直接烹調。

清潔

等鍋子冷卻後，用海綿及少許清潔劑洗淨。須等鍋子冷卻後才洗，因熱脹冷縮會傷害表面珐瑯，不要用鐵刷或鋼刷清洗。洗好的鍋子用布或廚紙巾擦乾。

保養

充分擦乾的鍋子，將全鍋連鍋邊薄薄地抹上一層食用油。收入櫥櫃時，小心不要撞到鍋身。

資料參考︰消委會