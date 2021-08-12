消委會測試｜廚師刀膠鑊鏟易潔鑊　IKEA特福平價評分高媲美貴價貨

消委會經常有廚具用品測試，提醒消費者精明選購貨品，以往測試包括廚師刀、膠鑊鏟及易潔鑊等。發現貴價的廚具用品不一定比平價的好用，平價的效能亦非沒有質量保証。



廚師刀︰特福$219媲美孖人牌$2000

消委會廚師刀｜特福$219媲美孖人牌$2000！陶瓷刀耐用勝不銹鋼刀?

鋒利耐用的廚師刀必備廚具，消委會曾測試13款多用途廚師刀，10款屬不銹鋼刀（售$188至$2480），3款屬陶瓷刀（售$219至$1299）。售$219的「法國特福」中國產的陶瓷廚師刀，耐用及鋒利程度，可媲美近$2000的「德國製孖人牌」不銹鋼廚師刀，兩者相差近9倍，評分同獲4分。不銹鋼刀的鋒利度及硬度方面比較參差，陶瓷刀表現較為平均，耐用程度比不銹鋼刀好，但柔韌性較低，意外跌撞或使用時力度過猛較易斷裂；材質也較硬，消費者一般較難自行磨利。

消委會曾測試 13 款多用途廚師刀，當中發現不銹鋼刀樣本的鋒利度及硬度方面較參差。（林若勤攝）

總評最高：三叉牌、孖人牌

2款最貴的不銹鋼刀，包括「三叉牌」售$2480，及「孖人牌」售$1799，總評分達最高4.5分。

最鋒利：法國特福

中國生產的「法國特福」最鋒利，被評為「優秀」；次為「三叉牌」及「京瓷」，獲評為「非常佳」。

按圖了解消委會過往測試13款廚師刀的整體表現 （由總評高至低排名）︰

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膠鑊鏟︰IKEA$24.9性價比最高

【消委會】IKEA膠鑊鏟$24.9評分最高 附4大常用鑊鏟保養貼士

消委會發表膠鑊鏟試驗報告，測試17款中式膠鑊鏟，在耐熱測試中，將全部樣本浸入200°C的花生油中15分鐘，取出後冷卻4小時做測試，發現「JMJ Fried Turner no. LD205」樣本浸滾油後1分鐘內已熱熔及完全變形，與標示的耐熱溫度220°C不符。「意美廚」一款膠鑊鏟遇高溫會起「水泡」；Daiso一款膠鑊鏟則變色。

「JMJ Fried Turner no. LD205」樣本浸入200°C熱油，在1分鐘內已熱熔變形，與其標示的溫度220°C不符。（消委會提供）

性價比最高︰IKEA 365+ HJALTE鑊鏟 不銹鋼/黑色 001.616.44，售$24.9，總評獲4星半，耐熱程度5分。

按圖了解消委會曾測試17款中式膠鑊鏟的整體表現 （由總評高至低排名）︰

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易潔鑊︰宜家$150 VS Le Creuset $2,388 總評同分

【消委會建議】易潔鑊7招易潔鑊保養方法！切忌用凍水散熱

消委會曾評估25款易潔鑊塗層的功效、塗層的耐刮及傳熱情況，價錢介乎$115至$2,388，並發現宜家家居（$150）與Le Creuset（$2,388）的易潔鑊整體評分同獲4分，平價產品都可以十分好用。消委會建議避免使用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木、塑膠或矽膠製用具攪拌食物。用後應讓易潔鑊自然冷卻，不應立即注入冷水，以免因溫度急劇變化而令易潔鑊變形。

易潔塗層一旦脫落，會逐漸失去抗黏功能，情況嚴重便應停用，若常用持續高溫加熱或會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變形，（林若勤攝）

按圖有消委會測試「熱力均勻度」獲4.5星半的易潔鑊 （由價錢高至低排名）︰

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按圖有消委會測試「傳熱速度」獲4.5星的易潔鑊 （由價錢高至低排名）︰

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按圖有消委會測試「耐用程度」獲4.5星的易潔鑊 （由價錢高至低排名）︰