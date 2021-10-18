消委會｜冠華水泡餅嘉頓威化12款評分高餅乾　無印藍鑽致癌物較多

消委會調查發現60款預先包裝餅乾樣本，全部均檢出在加工過程中產生的致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺，其中逾46款更同時檢出3種污染物。51款樣本屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」食物。



冠華水泡餅總評分最高

消委會是次檢測的整體評分方面，兒時零食冠華水泡餅最高分有5粒星，表現最差是福尚之品芝士味蘇打餅乾及Hokka手指餅只有2.5粒星。冠華水泡餅的來源地來自香港，於是次測試總評分中名列榜首，相比其他外國及內地牌子在各方面的測試中表現優秀。此外，來自意大利的餅乾樣本，在12款總評分最高的餅乾中佔領最多，亦似乎含較少致癌物。

記者曾親自比對及檢視7個品牌共18款梳打餅，發現當中9款屬高脂；3款屬高鈉。

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12款餅乾總評分最高

總評分最高達5星及4星半的有預先包裝餅乾樣本以下12款，包括「冠華水泡餅、鯉魚門紹香園合桃果子專門店花占餅、萊家Loacker威化餅及嘉頓Garden忌廉威化花生味」等︰

按圖有12款總評分最高的餅乾（價格由低至高排列）︰

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無印良品紅豆夾心、福尚之品芝士蘇打餅致癌物含量高

在污染物（包括致癌物）安全測試中，55款樣本被檢出丙烯酰胺，含量介乎每公斤32微克至620微克，當中亦以「無印良品紅豆夾心餅」的相關含量最高，並超出歐盟基準水平。至於環氧丙醇測試，有54款樣本被檢出相關污染物，而且含量差距十分懸殊，介乎每公斤11微克至超過3900微克。其中環氧丙醇含量最高是「福尚之品芝士味蘇打餅乾」，每公斤含超過3900微克。

按圖睇5款不包括致癌物（丙烯酰胺）的餅乾 及 6款不包括致癌物（環氧丙醇）的餅乾︰

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7款含較高致癌物餅乾

至於含較高致癌物的餅乾有以下7 款，包括無印良品紅豆夾心餅、Bancheta消化餅、福尚之品芝士味蘇打餅乾、Hokka手指餅乾、藍鑽石Blue Diamond多籽克力加、Dare羅勒橄欖油克力加及合成 較較餅克力加。

按圖睇7款含較高致癌物的餅乾︰

+ 3

無印良品紅豆夾心餅 $10， 來源地︰日本。

Hokka手指餅乾 $12， 來源地︰日本。

Bancheta消化餅 $14， 來源地︰荷蘭。

合成 較較餅克力加 $14.9， 來源地︰馬來西亞。

Dare羅勒橄欖油克力加 $15.9 ，來源地︰美國。

福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）$31，來源地︰中國。

藍鑽石Blue Diamond多籽克力加 $42 ，來源地︰美國。



么鳳士多水泡餅總脂肪含量最低

除了致癌物問題受關注，預先包裝餅亦有「三高」問題，包括「高脂」、「高糖」或「高鈉」。以每100克計算，全體60款樣本的總脂肪含量介乎4.9克至41.3克，當中有33款達食安中心指引中「高脂」食物的水平，即每100克固體食物含超過20克總脂肪。總脂肪含量最高為「福尚之品」，而最低為「么鳳士多」。

按圖了解測試中最高脂及最低脂的餅乾樣本歸納以下︰

+ 2

總脂肪含量最高︰福尚之品芝士味蘇打餅，每100克含41.3克。

總脂肪含量最低︰么鳳士多水泡餅，每100克含4.9克。

飽和脂肪酸含量最高︰Gastone Lago檸檬忌廉威化餅，每100克含23.7克。

飽和脂肪酸含量最低︰藍鑽石Blue Diamond多籽克力加，每100克含1.2克。

反式脂肪酸含量最高︰Hamada Healthy Club加鈣朱古力咖啡味威化餅，每100克含1.36克，超出世衞建議的每日上限2.2克約一半。若一次過吃12塊，攝入約86.4克反式脂肪酸。



消委會已將所有檢測結果轉交食物安全中心跟進，並提醒消費者注意進食各式餅乾的健康風險，並敦促生產商改良製作配方，減少污染物（包括致癌物）、脂肪、糖及鈉含量。

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資料來源︰消委會540期《選擇》