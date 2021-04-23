麵包食譜｜自製鬆軟美味日本生吐司　用液種法減少發酵時間

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-23 18:30

社員Nancy Wu於廚藝公社發文，排隊也買不到的「日本生吐司」，在家自己做也超美味好吃！

日本超紅生吐司

什麼是生吐司？原來生吐司是指，好吃到不需要塗抹任何東西就可以直接生吃的生土司，連吐司邊都很柔軟，小孩大口大口接著吃！我很喜歡分享這個食譜，因為放雪櫃一個晚上的液種，不但讓吐司非常濕潤柔軟外，還減少發酵時間，非常適合忙碌的媽媽。多放幾天也一樣超軟綿密好吃到不行！

之前開幕買不到的日本生吐司，沒關係，在家自己做也超美味好吃！日本生吐司製作方式，液種生吐司，液種食材：

1. 高筋麵粉 85g 2. 牛奶 85g 3. 酵母粉 1g

生吐司食材：

1. 液種 170g 2. 高筋麵粉 170g 3. 蜂蜜 40g 4. 忌廉 20g 5. 鹽 5g 6. 鮮牛油 100g 7. 酵母粉 2g

▼日本生吐司做法、網友回應（點擊下圖看清！👇👇👇）

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