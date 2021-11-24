花青素食物｜紅菜頭紫薯藍莓4類食物來源　護眼助防癌心臟病6功效

如常健忘、視線不清、感覺疲倦想睡、注意力難集中、體力活動恢復不佳，或出現泌尿道發炎等症狀，有可能是「花青素」攝取不足。平日常見的深紅、紫、藍色食物含豐富的花青素，不只藍莓和紫薯，也有許多其他選擇。花青素對健康的6大好處，包括預防癌症。



花青素是抗氧化劑--多酚屬黃酮類中的一種，會使食物呈現深紅色、紫色或藍色，因此許多天然深紅、紫、藍色的食物均含有花青素。

（上）紫薯（purple sweet potato）、（下）紫心番薯（purple yam）即是「紫心淮山」，兩者均蘊藏花青素。

花青素6大功效 助防癌症心臟病

花青素保護植物免受紫外線、低溫和乾旱氣候的侵害，也避免昆蟲、鳥類囓食。花青素在人體的功效主要保護細胞，對抗自由基損傷，細胞和組織等受自由基損傷會導致衰老和多種疾病的形成，包括癌症。

按圖了解花青素對健康的6大好處︰

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1.有助預防癌症

2.預防心臟疾病

3.改善認知功能

4.護眼增強視力

5.改善免疫功能

6.增強體力恢復



有研究表明花青素攝入量最高的人，與攝入量最低的人相比，發生高血壓、心肌梗塞或心臟病的風險顯著降低。此外，花青素被認為可以保護大腦記憶力、協調性和神經功能，亦可保護眼睛，幫助增強視力。而含花青素的果汁，例如酸櫻桃和藍莓汁，具抗氧化和抗炎作用，對運動後的肌肉損傷和恢復體力產生積極影響。

花青素食物來源 水果根莖類最多

台灣泌尿科醫生高銘鴻在個人社交平台上發文解釋人體缺乏花青素的壞處，並列舉含豐富花青素的食物。

按圖參考高銘鴻醫生所列舉的食物來源含豐富花青素︰

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高銘鴻醫生指花青素不耐高溫，建議紫洋蔥以生吃較佳。另外，花青素屬水溶性，沖洗會有所流失，相關水果要先洗後切，最好連果皮食用。吃原個水果比果汁好，果汁也不能取代水果，要留意市售的果汁可能添加了大量糖分。最後，花青素遇鹼性易變質，搭配酸性食物一起吃較好。

食譜參考︰【紫薯西米露食譜】足料中式糖水暖笠笠 超多紫花青素抗氧力高

紫薯西米露食譜

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參考資料︰Dr.Axe/早安健康/BBC Good Food