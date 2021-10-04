火龍果皮魚生｜火龍果皮點食好？鐵火卷煎蛋涼拌營養爆燈護眼抗炎

火龍果的果肉香甜，果皮都可以食用，早於火龍果皮「魚生」吹起熱話前，已經有很多人提議火龍果皮料理，醃漬、果昔及煎蛋等。果皮、果肉也含有花青素，有助抗氧化及防衰老。



火龍果吞拿魚生引網民仿傚「厲害！真的超像！」

早前有日本網友發揮創意，將火龍果紅色果皮，做成「吞拿魚魚生」，吃過後大讚滑順好吃，入口即化。話題引來迴響，很多人挑戰做吞拿魚丼及吞拿魚壽司。不少網友留言討論，「厲害！真的超像！」、「感覺像素食魚生」、「該很適合配牛油果吃」、「下次去騙同事吃」云云。

早前有日本網友發揮創意，將火龍果紅色果皮，做成「吞拿魚魚生」。（@mayao216 Twitter）

筆者亦親自嘗試用火龍果皮扮成的鐵火卷和吞拿魚生壽司，網民建議要用水烚，或者加鹽浸泡一會，筆者認為都可以省卻，因為火龍果皮配青芥末及醬油一起享用，確有吃魚生片的既視感，口感柔順，沒有草青味，但不算是好好吃！只不過是普通的火龍果肉味道。因為火龍果本身有豐富的維他命B雜及維他命C，它們均是水溶性維他命，不用水煮反而更能保留營養。

火龍果皮壽司、鐵火卷仿似吞拿魚生。（尹嘉蔚攝）

火龍果皮7大功效 抗氧抗炎護眼

吃火龍果，可以盡量留果皮，因為火龍果果皮和果肉交界的地方，含有豐富的甜菜紅素，它是花青素之一。據台灣癌症基金會營養師鄭欣宜表示，花青素是保護眼睛的重要營養素，可促進眼周微血管循環，維持正常眼壓，減緩視網膜細胞老化，及改善眼睛疲勞。另外，至於甜菜紅素有助抗氧化、抗發炎及提升免疫力。

火龍果皮7大功效︰

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1. 促進眼周微血管循環

2. 減緩視網膜細胞老化

3. 維持正常眼壓

4. 改善眼睛疲勞

5.有助抗氧化

6. 有助抗發炎

7. 提升免疫力



取火龍果皮不弄污手方法 火龍果皮創意料理豈止仿吞拿魚

將火龍果外皮洗淨，三角形的萼片倒過來撕，或用刮皮刨幫助。剝除萼片後，剩下的就是果皮和果肉之間的紅色部分可以吃掉。取下來的紅皮，切片後可入饌。

按圖睇取火龍果皮方法及火龍果皮創意料理︰

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取火龍果皮方法十分簡單，用刮皮刨刮走火龍果外皮，或用手撕走，切開一半。好像切芒果一樣，取走火龍果肉，或慢慢沿果肉邊撕走果皮。剩低完整的火龍果外皮可切成絲，或需要的花樣。喜歡的話，可放入鹽水浸10分鐘，洗走部分果膠，瀝乾水分後，可入饌各式火龍果皮料理。

參考資料︰華人健康網/康健/ETtoday新聞雲