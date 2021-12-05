養生電煮壺｜5款多功能養生壺$700有找　20種程式自動保溫超方便

養生電煮壺，亦稱「養生壺」，賣點在於一個壺內預設多種功能如煲水、花茶、果茶，或是煮甜點、燕窩、湯、粥，又或是煮蛋、蒸氣，只要按製調較火力，通通無難度。對比開爐火烹煮，養生壺的溫度及烹煮過程更易控制，不只專享美顏湯飲，同時照顧一家人的養生福利。以下搜羅5款養生電煮壺，悉數在$750以內，操作簡單，小巧方便。



養生電煮壺（養生壺）一壺多功能，大部分設計都是內置玻璃壺和不鏽鋼泡茶器，讓烹煮過程一目了然同時泡茶器屬可拆式，大大提升其使用組合。以下搜羅5款養生電煮壺，悉數在$900以內，操作簡單，小巧方便。

養生壺」，賣點在於一個壺內預設多種功能，只要按製調較火力，通通無難度。（資料圖片／龔嘉盛攝）

德國寶無線控溫養生壺

德國寶養生壺設有2公升特大容量，及5種溫度選擇分別為60°C、70°C、80°C、90°C及100°C，保溫時間最長4小時。養生壺採用英國先進Strix發熱技術，快速均勻傳熱，精準控溫，配以獨立電源底座及無線壺身，方便使用。雖然德國寶養生壺並沒有不鏽鋼泡茶器，但其弧形壺嘴特設過濾網有效隔離茶葉、雜質，因此沖泡任個飲品也非常適合。

German Pool 德國寶 KTG-120 無線控溫養生壺 $714（德國寶官網）

請圖看德國寶無線控溫養生壺詳情︰

German Pool 德國寶 KTG-120 無線控溫養生壺 $714

機體淨重1.1公斤，儲水容量2公升，尺寸 (高 x 闊 x 深)：249x158x211毫米，功率為2200W。



億世家多功能養生壺

億世家養生壺有1.5公升容量，壺身為玻璃透明壺，烹煮時一目了然。養生壺預設7款程式，包括花茶、涼茶、糖水、燕窩、燉品、蒸煮、煲水，使用簡易方便，並且設有保溫功能，可自定30-90℃恆定保溫溫度，當程式完成時亦會自動進行保溫。繁忙日子可選擇預約功能，可設定10分鐘- 9.5小時預約，適合早上設定，晚間享用。

億世家多功能養生壺MHK600 $399.9（億世家官網）

請圖看億世家多功能養生壺詳情︰

億世家多功能養生壺MHK600 $399.9

機體淨重未有提供，儲水容量1.5公升，尺寸 (高 x 闊 x 深)：275x216x232毫米，功率為650W。



韓國JK Lifestyle智能分體養生壺

韓國JK Lifestyle養生壺有1.8公升容量，共有粉紅色及墨綠色，預設20個菜單程式，煲湯、煮粥、蒸水蛋亦毫無難道。養生壺的自動保溫時間為8小時；預約功能設10分鐘-24小時預約，任何時候都可烹用養生飲品。

韓國JK Lifestyle智能分體養生壺 $548（HKTVMall圖片）

請圖看韓國JK Lifestyle智能分體養生壺詳情︰

韓國JK Lifestyle智能分體養生壺 $548



Gemini多功能養生壺

Gemini多功能養生壺的儲水容量比以上牌子少，只有600毫升，不過勝在機身小巧迷你沒有分體，擺放在Office也不阻書桌位置。養生壺共有6項功能，適合煲煮花茶/草藥茶、參茶、養生湯、泡茶、煲水及保温，四季適用。機身的發熱底盤及頂蓋均用食品級304不銹鋼，保溫時間更長更有效。

Gemini四季智能迷你養生壺GMK600 $358（Gemini官網）

請圖看Gemini多功能養生壺詳情︰

Gemini四季智能迷你養生壺GMK600 $358

機體淨重未有提供，儲水容量600毫升，尺寸 (高 x 闊 x 深)：211x150x106毫米，功率為600W。



DAEWOO養生杯

若嫌以上的容量太大，可以選擇養生杯，DAEWOO的養生杯的容量只有400毫升，適合一人使用。杯身的設計優雅小巧，即使不用機身也可以當普通玻璃杯使用。養生杯有檸檬、水、暖奶、咖啡、花茶、燕窩5個程式，完成後便自動2小時恆溫60度，隨心享用。

DAEWOO養生杯 $438（HKTVMall圖片）

請圖看DAEWOO養生杯詳情︰

DAEWOO養生杯 $438

機體淨重0.7公斤，儲水容量400毫升，尺寸 (高 x 闊 x 深)：142x122x202毫米，功率為400-480600W。

