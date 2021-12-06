入廚貼士｜意粉通粉9款意大利麵烹煮時間清單　哪款最快有得食？

意大利麵的不同種類，煮麵的時間和料理方式也各異，各款意大利麵的烹調分鐘可參考以下，易掌握煮意大利麵的時間，準備聖誕大餐時更得心應手。

扁意麵Linguine。（Engin Akyurt/Pexels）

意大利麵三大類 短意粉做飯或沙律食法多變

意大利麵（Pasta）是意大利的國民美食，名字紅遍全球，並且廣及世界，成為環球主要糧食之一。意大利麵一般以杜蘭（Durum）的小麥粉製成，直條的長意麵外貌平凡，擁花肖造型的短意麵卻添幾分進食樂趣，可莫論是草根菜式或上流佳餚，意大利麵的威力征服各個廚房。

煮意大利麵有何難？對經驗廚師來說，三兩下手勢就將香氣四溢的意大利麵端上桌。入廚新手卻未能拿捏烚煮意大利麵的時間，時而太生、時而過熟…遴遴迍迍的場面，如果有份煮各式意大利麵的時間清單會否幫得上忙？

意大利麵可分成長條麵、長扁麵和短意麵（造型麵）三大類，先認識常見的意大利麵12款，請按圖了解︰

+ 9

冬蔭功素雞螺絲粉食譜

煮意大利麵時間清單 一般用10分鐘煮出彈牙感

如果煮好的意麵需要再料理，例如炒、焗等，建議煮麵的時間可在以下清單所列中減2分鐘，以求最佳風味。當然，也可根據包裝上的指示建議時間來烹調，一般常說的講法是，舉例包裝說明用12分鐘，便減去2分鐘，即是10分鐘後將意麵撈起，放入已備好的醬汁，續煮餘下時間，意麵吸收醬汁精華又不會太軟身。

長意粉︰煮12分鐘

長通粉︰煮11分鐘

墨魚麵 / 闊條麵 / 細闊條麵 / 通心粉 / 螺絲粉 / 貝殼粉：煮10分鐘

蝴蝶粉︰煮9分鐘



相關文章︰【意粉大全】黃秋生卡邦尼vs大廚茄牛通各有秘技 煮意粉7大技巧

參考資料︰食譜自由配