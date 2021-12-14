煮白飯貼士｜香軟分明洗米第1泡勿用自來水　浸米5原因更富營養？

洗米的方法、洗米的步驟都給解釋過，洗米的水其實都重要，尤其是第一泡水，因為米粒要夠乾淨，才能更進一步煮出香甜的米飯。



第一泡勿用自來水 用濾網洗米最傷米

亞洲人愛吃米飯，日本人對於如何正確清洗米粒更有獨到的心得，日本職人對於做一件事情的認真、執着、堅持往往可達幾十年，甚至一輩子。做壽司和丼飯，魚生、野菜等質素重要，米飯同樣不能馬虎。要吃到米飯原始的香甜與嚼勁，洗米的第一泡水不宜用自來水，應用乾淨的飲用水先輕洗米粒，由於乾燥的白米吸水力最強，此步最好使用乾淨的水，令米粒不致吸收自來水的雜質及不良氣味等。

洗米不必像洗衣服般大力濯洗，輕鬆搓洗一遍，過多一、兩次清水清洗已夠。（VCG）

或者有人不會額外準備盆子來洗米，會利用電飯鍋的內鍋載米來洗，其實粗糙的米粒，特別是更粗糙的玄米或糙米，有可能會刮損內鍋的塗層。 其次，有人會用濾網洗米，同樣地濾網的線條粗糙，可能會刮傷米粒表面，使吸水不良，因此最好用光滑的盆子來洗米。

洗米正確步驟

利用光滑的盆、乾淨的用水輕輕地挪米約3次，倒掉水分。今次用普通的自來水再洗一洗，挪一挪過水便可，洗米水呈現偏淡的白濁色就可以煮飯，不需等水變得透明清澈，因為白濁色是米中的澱粉釋出，那是正常及甜味的來源，不需洗得過分乾淨。

日本珍珠米屬於短米，米形圓潤短小，將珍珠米在冷水浸半小時，讓米粒吸飽水，煮出來的米飯更飽滿。（VCG）

浸米為易熟釋放營養 一種米不宜浸會失韌性

如果煮日本珍珠米，可浸米30分鐘左右，讓米粒吸飽水分。以米︰水比例1︰1煮飯，當然確實比例取決於烹調工具，例如電飯煲品種、單柄煲或其他烹調方法來調整。泰國米不用浸，因為它的黏性較弱，吸水性良好，如果以浸米的方式處理，米粒煮成飯後易失去韌性、易斷及變得黏糊，失去泰國香米彈牙的特性，參考米︰水比例1︰1.2來煮飯。

哪些米烹煮前需預先浸泡？哪些不需？浸米的5大目的是甚麼？

按圖有詳解︰

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參考資料︰食譜自由配/ 日本男子的日式家庭料理．KAZU