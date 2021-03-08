意大利飯煮法｜幾時加湯必學8招　Risotto飯粒半生熟網民疑中伏？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-08 11:22

意大利飯（Risotto）對香港人來說並不陌生，飯粒口感是硬還是軟，是半生熟或全熟，跟地道意大利風味或順應家常飯口味等，除了是個人喜好之外，同時也會激起食客的聚集討論。早前有網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指餐廳的意大利飯未煮熟，飯的內層仍是白色生米，大感中伏，與網民分享，卻遭網民留言反問樓主「未食過意大利飯？Risotto係咁，學咩人食意大利飯…」

正宗的意大利飯該是奶油狀，質地creamy，意大利人稱為all'onda的稠度，咬感通常是略微堅硬，即我們常形容為的「半生熟」。（Julien Pianetti/Unsplash）

意大利飯來自意大利，但受歡迎程度跟意大利麵相近，俘虜全球各地食客。名廚及知名料理網站等紛紛分享及提供烹調意大利飯的基礎教學。煮意大利飯的米通常用Arborio rice，是短粳米種之一，看來似珍珠米，它含高澱粉，煮腍之後質地呈奶油狀（creamy）。煮意大利飯米︰雞湯（或熱水）比例一般是1杯米︰4-6杯雞湯。

最基本及正宗的意大利飯是如何煉成？烹調貼士助成功煮出完美的意大利飯，請按下圖了解︰

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正宗意大利飯是怎樣？

正宗的意大利飯該是奶油狀，質地creamy，但不會水汪汪，意大利人稱為all'onda的稠度。儘管煮飯的時間可能因所使用的米粒或煮熟的溫度而有差別，但咬感通常是略微堅硬（slightly firm to the bite），即我們常形容為的「半生熟」。儘管意大利飯的食譜多不勝數，但每種的基本烹飪技術大致相同。

不過，非每人都喜歡或知道意大利飯多數飯粒是韌韌地，好比半生熟的口感。若然吃不慣，會認為是「中伏」，飯粒未熟。某女網民曾於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指早前到旺角朗豪坊一間多國菜餐廳吃午餐，點了一客$98的「溫泉蛋鰻魚意大利飯」套餐，但上菜後發現意大利飯「未煮熟」，飯粒內層仍是生米，影相都見到一粒粒白色未熟的米，並非反光所致。

煮意大利飯的米通常用Arborio rice，是短粳米種之一，看來似珍珠米，它含高澱粉，煮腍之後質地呈奶油狀。（Lukasz Rawa/Unsplash）

樓主稱當日點了兩客一樣的套餐，上菜時間相差約10分鐘，當中只有一碟出現半生熟米的情況，後來要求侍應更換，惟已換的意大利飯「都一樣係生米」，覺得中伏並與網民分享。網民反應熱烈，留言不免含揶揄及嘲笑成分，指樓主唔識食，「下次記住order well-done」等，如今FB原文已被刪除。

點擊下圖睇網民對此事的部分留言︰

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參考資料︰Food Tube / Tasty /Italian Food Forever