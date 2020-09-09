入廚貼士︳日本專家煮飯7部曲　洗米忌洗至水透明口感差兼失營養

煮出好吃的白飯，正確「洗米」也是重要，最近有台灣網民問到︰「洗米要洗幾次才OK？」貼文一出馬上釣出不少網友解惑。想煮出新鮮靚白飯，不妨參考香港精米所總經理岡田直人先生建議的「煮日本米7部曲」，尤其是價格較貴的日本精米，使其物有所值。

台灣網民認為自己洗太多次米顯得有些不正常，於是向網友求教︰「是該洗到水變成透明為止嗎？有沒有洗米要洗幾次的卦啊？」

（台灣TVBS 新聞-翻攝自PTT）

按圖有台灣網民分享的洗米心得︰

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為甚麼要洗米？

按圖了解洗米的2大原因︰

你會否洗米像洗衣服一樣，時常用力搓揉米粒？洗米時其實用手輕力挪米即可，相反「狂」洗米，容易造成米粒的養分流失。米當中的維他命B雜屬水溶性纖維，纖維可溶於水，故此白米接觸水的時間愈久，愈可能使維他命B雜流失。其次，米粒的澱粉質會被溶出，米粒或會爆裂，煮好的米飯變得黏稠。

按圖參考洗米的方法及要注意的地方︰

香港消委會曾教大家煮飯，建議煮米前，用溫水浸米30分鐘或用冷水浸2小時，使米粒充分吸收水份，讓米內的澱粉酵素令澱粉較易轉成游離糖，增加飯粒的甘甜味。不過，這並非適用於所有米的品種！

哪些米烹煮前需預先浸泡？哪些不需？浸米的5大目的為了甚麼？

按圖有詳解︰

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泰國米，屬瘦身米，黏性較弱，吸水性良好，如果以浸米的方式處理，米粒煮成飯後易失去韌性、易斷及變得黏糊，失去泰國香米彈牙的特性，因此泰國香米不適宜浸泡。

香港本地農業發展關注組表示，浸米目的除了使米變軟，容易煮透外，亦為了將糙米的養分釋出。無論是甚麼種子，包括穀物、豆類及堅果都合含植酸，粗糧外層的植酸比細糧多，植酸易影響人體吸收鐵、鈣及鎂等礦物質。建議洗糙米及紅米後，用40℃左右的溫水浸泡至少30分鐘，分解大部分的植酸，使粗糧的營養更有利身體吸收，此舉亦使糙米較易入口及易於消化。

米水比例應是多少？

請按圖看參考︰

香港人除了經常吃泰國香米之外，日本米的地位同樣超然，而日本的「越光米」漸為人熟悉。全世界約有20%是日本米種，生產最多的米種便是「越光」米，其中以新潟出產的最為著名，其甜度、黏度、光澤、香味及口感在眾米之中有最佳平衡。至於香港超市出售的珍珠米已非來自一個產區，多數來自日本全國的米混雜而成。香港精米所總經理岡田直人先生建議正確煮日本米的7大步驟及儲存貼士，保證所購買的日本米物有所值。

如何煮出好吃的日本米？

點擊下圖跟日本米達人-岡田先生學煮好吃的日本米7大貼士 ︰

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如何貯存日本米保證優質？

請按圖參考家中應該如何儲存日本米保證有良好品質：