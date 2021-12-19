抗癌食物｜助防癌4大營養素　硒質提高抗氧力多吃番薯巴西果仁…

防癌可從飲食做起，選擇新鮮食物，降低患上癌症的風險。營養師列舉有助防癌的食材及4大營養素來增值健康財富。



4大防癌營養素 硒質助保護細胞受損傷

台灣營養師劉怡里在個人平台分享，患癌除了不可抗拒的環境和遺傳因素之外，跟飲食習慣有極大的關係，他整理了4大防癌營養素以供參考。首先，膳食纖維可促進腸道蠕動，有毒物質更易排出，降低腸道黏膜病變的風險，以助減低腸癌發生，燕麥、番薯、椰菜花也含大量的纖維。

其次是維他命，特別是維他命A、C。維他命A能預防細胞組織受到自由基的傷害，提高細胞黏膜的完整性及自我保護，有助預防食道、胃、皮膚、鼻咽及肺癌等，食物包括南瓜、蛋黃、紅蘿蔔、菠菜、羽衣甘藍和木瓜。至於，經常吃紅肉加工食品的朋友，例如香腸、火腿、煙肉等要小心，這些食物易含致癌物。當人體攝取足夠維他命C，有助防止紅肉加工品中的亞硝酸鹽和胺類結合成亞硝酸胺，換言之即降低致癌物，尤其對預防胃癌、肺癌有幫助，舉例是苦瓜、西蘭花、奇異果及木瓜均蘊藏豐富的維他命C。

據歐洲癌症與營養前瞻性調查（EPIC）的研究，食用大蒜有利於預防腸癌 、胃癌、食道癌及乳癌等，世衛建議成人每日可吃2至5克（約一瓣）新鮮大蒜 。（team voyas/Unsplash）

最後一種是硒質，它可提高身體的免疫力，也有助保護細胞受到損傷，從而提高抗氧化的能力，在對抗各種癌症上也有幫助，從豆腐、蝦、雞蛋、大蒜、菠菜、洋蔥、芝麻、杏仁及巴西果仁中可攝取硒質。

按圖了解4大防癌營養素︰

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前哈佛教授研究抗癌蔬菜湯 4大蔬菜助防癌減肥抗三高

前哈佛大學教授高橋弘醫生，曾撰寫著作《哈佛醫師的常備抗癌湯》，他推介的「抗癌蔬菜湯」的做法簡單，主要由4種蔬菜，包括椰菜、洋蔥、南瓜及紅蘿蔔烹調而成，它們含有可提升免疫力的植物化學物質（簡稱︰植化素），高橋醫生表示植化素有助強化細胞免疫功能，可預防感冒，有助活化可攻擊癌細胞的NK細胞、T細胞與巨噬細胞，抑制發炎及過敏等症狀。

蔬菜湯食譜

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參考資料︰自由時報