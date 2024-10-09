大腸癌預防｜冬菇昆布助防大腸癌　專家教1煮法冬菇抗癌成分多8倍

預防大腸癌，可以透過改善飲食習慣開始，多進食含有豐富穀氨酸的食物。穀氨酸是氨基酸的一種，除人造也天然存在於食物的蛋白質之中。它也是鮮味的來源，味精中的穀氨酸便是利用這成分提升鮮味，原來它還有另一作用，便是幫助預防大腸癌！



據日本厚生勞動省調查，在日本病患人數最多的癌症，首位是大腸癌，其次是胃癌，再到肺癌。據當局統計，現時每四名大腸癌患者，就有一位過5年後因腸癌死亡。

大腸癌早期成因可能由大腸息肉形成。（恐怖醫學影片截圖）

請按圖了解大腸癌成因︰

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大腸癌成因｜腸藏老化瘜肉病變

據美國癌症協會的醫學雜誌，其中有一項長達20年的研究，調查近5,000人的飲食及健康狀況。發現攝取「穀氨酸」較多的人，患大腸癌的機率少42%。日本帝京大學醫學部外科學講座教授福島亮治醫生指大腸癌的早期成因是由瘜肉而來，由於年齡增長等因素，大腸會長出一些可達十多厘米的瘜息肉，大腸瘜肉是腸藏老化的現象，若不加理會，或會惡化成大腸癌。而變成癌細胞的成因，可能是過量飲酒、吸煙及肥胖引致。

穀氨酸能有助抑制瘜肉形成，從而有機會預防癌細胞。穀氨酸、肌苷酸和單磷酸鳥苷合稱為三大美味成分。在肉類、番茄、芝士及蔬菜中也找到穀氨酸，而昆布中的含量特多。

經常喝昆布湯的人，即使將近50歲，大腸狀態卻近乎完美，按圖有詳解︰

大腸癌預防｜穀氨酸益腸臟 增記憶力

福島亮治醫生表示穀氨酸有助預防大腸癌的功效是近年發現，穀氨酸是氨基酸之一，能使味覺感受到鮮味及美味，從而促進唾液分泌。在頭及腦部中樞內則成為神經傳遞物質，有研究認為對學習及記憶方面有正面影響。此外，穀氨酸有益腸臟，成為腸道其中一種營養。因每次進食後毒素及致癌物會進入大腸，會被細胞吸收引起疾病，甚至令細胞硬化，形成癌症。而穀氨酸的功用便是清理有害物質，增加大腸內的黏液，令毒素及致癌物無法接近腸壁，避免腸細胞吸收有害物質，讓有害物質隨排泄物排出體外。

請按圖了解穀氨酸如何保護大腸免受致癌物攻擊︰

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大腸癌預防｜從昆布中抽取更多穀氨酸 更鮮更美味

在京都有所日式餐館和專業機構合作，研究昆布中的穀氨酸，如何烹調令穀氨酸保留更多，含量更高，藉進食後有望減低大腸瘜肉的形成。負責人村田先生一直致力研究如何從昆布中抽取更多穀氨酸，同時也有利於改善昆布上湯，做到更鮮及更美味。

按圖了解高級日本餐廳熬煮昆布上湯得到豐富穀氨酸的方法︰

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不過，一般日本家庭甚少會利用長時間來熬煮上湯，平日煮上湯的常見食材分別有鯷魚乾、鯖魚乾、飛魚乾及乾冬菇。在四者之中，乾冬菇的穀氨酸含量最高，它甚至比昆布熬成的上湯有更多穀氨酸，兼且高出近8倍。

冬菇的穀氨酸含量十分高，有助降低患上大腸癌。（VCG）

如何使冬菇上湯變成預防大腸癌的健康食物？

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大腸癌預防｜冬菇上湯穀氨酸 比昆布柴魚上湯多8倍

將10隻乾冬菇進保鮮袋，加水並封好，整袋放到雪櫃內冷藏。冷藏10小時後，冬菇味道及香味俱佳，加麵或白蘿蔔條，味道絕配。冬菇風味完全滲入白蘿蔔內，湯香倍增。日本人煮上湯常見的分別有鰹魚乾、鯖魚乾、飛魚乾及乾冬菇。四者之中，乾冬菇的穀氨酸含量最高。乾冬菇上湯，穀氨酸含量是602微克/毫升。餐廳的昆布柴魚片上湯，穀氨酸含量是71微克/毫升。乾冬菇上湯比昆布柴魚上湯，穀氨酸量多出8倍。

如果怕患上大腸癌，不妨多進食有豐富穀氨酸的食物，透過飲食來預防癌症。將冬菇水連冬菇一起煮滾，便完成冬菇上湯。

參考資料︰《恐怖醫學》176集