薑≠薑黃功效用途5不同　活血助抗癌要點揀？薑黃加1物吸收達2000%

生薑、薑黃之間有何分別？大家同屬薑科，卻是不同的植物，關鍵營養素、風味、烹飪用途及養生方面均有分別。



生薑功效｜驅寒暖胃 提鮮去腥

生薑（Ginger）是常見的輔料，味辛而香，在薑醋、海鮮佳餚等，經常用生薑增加色、香、味。吃寒涼食物，例如大白菜、紅菜頭及蟹等，也會加薑絲、薑片或一大塊薑來驅寒，薑具有促進身體和暖及暖胃的作用。

生薑用於除腥、提鮮及增加菜式的香味。（VCG）

吃薑要去皮嗎？

有說薑皮或影響薑的驅寒功效，因此有人會去皮食用，但可能是多此一舉，按圖了解中醫師的解說︰

薑皮微涼平衡熱性 用量少去皮分別不大

註冊中醫師潘仲恒曾在受訪時解釋，生薑是熱性的，而薑皮屬微涼，連皮食用能保持生薑的藥性平衡。將薑去皮與否分別不大，因為一般人用量少，故此不需刻意去皮。

薑皮有利水去濕功效，與薑肉入藥或入饌能相輔相成。料理前將薑連皮洗淨、刷淨表面髒物便可。

薑黃主要用在上色，薑黃奶則助緩和經痛及有助入眠。（VCG）

薑黃功效｜助抗癌活血止痛 調色帶微苦

薑黃（Turmeric）可磨成薑黃粉，是香料或天然的染色劑，正受世界各地關注。薑黃中的薑黃素（Curcumin），有臨床研究指出它有助身體產熱，促進新陳代謝。關於薑黃和癌症的研究，大概已發表了2000多項，有助預防癌症。但人體不會吸收太多薑黃素，薑黃素不溶於水，僅溶於脂肪。將薑黃與健康的油結合食用，例如橄欖油，並和黑胡椒等營養素結合，更有效將薑黃素的功用放大。

薑黃加黑胡椒 提高吸收2000%

據醫學博士Dr. Michael Greger, MD的說法，黑胡椒中的胡椒鹼（Piperine）促使薑黃素（Curcumin）被人體吸收高達2000%，即使只有1/20茶匙的黑胡椒，已經有顯著幫助。薑黃粉可添加到湯、醬汁和米飯中，也可將薑黃粉、橄欖油、海鹽、黑胡椒、生薑和小茴香混成調味醃料。

「黃金奶」（Golden Milk）最適合四季飲用，秋冬更宜，它源起印度，在經痛及睡得差時，可自製薑黃煲奶。（資料圖片）

「黃金奶」即薑黃奶（Golden Milk）適合四季飲用，秋冬更佳，可助暖宮、緩和經痛及有助入眠。中醫建議陰虛火旺者（易口臭、熱氣）及孕婦不宜食用薑黃。

按圖了解生薑、薑黃之間的分別︰

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生薑、薑黃有什麼分別？

1. 屬性

生薑︰薑科，薑屬，多年生草本植物。

薑黃︰薑科，薑黃屬，多年生草本植物。

2. 營養

生薑︰薑辣素、薑醇、薑酚。

薑黃：薑黃素。

*生薑、薑黃兩者沒有對方的關鍵營養素。

3. 風味

生薑：辛、性溫。

薑黃：辛、苦，性溫

4. 烹飪用途

生薑：主要用於除腥，提鮮和增香。

薑黃：主要用於調色，帶微苦，是製作咖喱粉的關鍵成分。

5. 功效

生薑：助抗氧化、驅寒、開胃、健脾、止嘔、止瀉。

薑黃：助抗氧化、助抗癌、活血、行氣、通經、止痛。

*生薑、薑黃的功效雷同，但程度不一。

參考資料︰華人健康網 / Healthline / The Truth About Cancer