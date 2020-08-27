【抗癌食物】大蒜藍莓西蘭花助減腸癌乳癌風險　助防癌10大食物

據世界衞生組織資料，膳食因素與全球約兩至三成癌症的成因有關，全球約有三成癌症和五種主要原因有關，包括個人體重指數高、水果和蔬菜攝入量低、缺乏運動，吸煙和酗酒。肺癌、大腸癌、胃癌、肝癌和乳癌死亡率最高，改變飲食及生活習慣有助預防致癌風險。

據歐洲癌症與營養前瞻性調查（EPIC）的研究，食用大蒜有利於預防腸癌 、胃癌、食道癌及乳癌等，世衛建議成人每日可吃2至5克（約一瓣）新鮮大蒜 。 （Gaelle Marcel/Unsplash）

煎炸食物，包括薯片及薯條被驗出含可致癌物丙烯酰胺，國際癌症研究機構（IARC）將加工肉類歸類為「令人類致癌」（第1組）； 紅肉列為「可能令人類致癌」（第2A組），食用過量使患癌的風險增加。飲食習慣與癌症的關係密切，不健康的食物促致癌危機；健康的食物反而可預防癌症，有助抗癌。據香港綜合腫瘤中心資料，直至現時爲止，雖沒有任何一種食物能夠完全預防癌症，若能在日常飲食中維持均衡飲食，包括多進食蔬果、全穀類食物、大豆類食品及其他植物性食物，有助減低日後患上癌症的風險。

十字花科蔬菜含有豐富葉酸、維他命A丶C丶K及膳食纖維，同時與預防肺癌丶乳腺癌丶大腸癌和前列腺癌有關。（Christophe Dion/Unsplash）

該中心列出以下「十大抗癌食物」和抗癌湯水，其中均富含豐富營養，亦能滿足口腹之慾。

請按圖看詳解︰

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中心資料補充，世上沒有單一的食物或食物成分，能完全保護人類免受癌症侵害，但有大量研究指均衝進食各種蔬菜丶水果丶全穀物丶豆類函及其他植物性食物，有助降低患癌風險。

研究顯示進食大豆食品能夠減低前列腺特異抗原（PSA）水平，或有助預防前列腺癌。（詹郭敏攝）

煮食時不宜用高溫油炸或烤焗，因高溫煮食可產生致癌物丙烯酰胺，它常見於高油和高溫處理的碳水化合物食品。致癌物質在人體內有可能令細胞分裂失控或損害基因，故此誘發癌症。舉例說，嗜吃鹹魚成鼻咽癌的成因之一，鹹魚醃製風乾時產出亞硝基化合物，為導致基因突變的潛在因素。

「抗癌蔬菜湯」主要由椰菜、紅蘿蔔、洋蔥及南瓜等四種蔬菜烹煮而成，高橋醫生建議每天喝兩飯碗。

前哈佛大學教授高橋弘醫生，曾撰寫著作《哈佛醫師的常備抗癌湯》，他推介的「抗癌蔬菜湯」的做法簡單，主要由4種蔬菜，包括椰菜、洋蔥、南瓜及紅蘿蔔烹調而成，它們含有可提升免疫力的植物化學物質（簡稱︰植化素），高橋醫生表示植化素有助強化細胞免疫功能，可預防感冒，有助活化可攻擊癌細胞的NK細胞、T細胞與巨噬細胞，抑制發炎及過敏等症狀。

蔬菜湯食譜

參考資料︰香港綜合腫瘤中心/世界衞生組織/National Cancer Institute/American Institute for Cancer Research/The American Journal of Clinical Nutrition/NCBI-PMC/Cancer Research UK/University of Guelph/Prostate Cancer Foundation of Australia