聖誕禮物籃︳純素鵝肝魚子醬益心零殘忍　柔滑純素芝士蘊藏好脂肪

聖誕禮物籃盛載美酒、朱古力、糖果…甚至有矜貴的魚子醬、鵝肝醬、極品芝士等，素食界也來湊熱鬧，推出純素鵝肝醬（Faux-Gras）、純素魚子醬 （Chiaviar）、純素芝士，包裝高貴體面，味道充滿驚喜，香滑濃郁，幾可亂真，更重要是對動物友善，在普天同慶的節日中傳遞零殘忍的訊息。

Le Fromage by Ma純素滋味醬料禮盒 $488，包括手工製造的純素鵝肝醬、無花果甜酸醬及香草純素芝士醬。

鵝肝魚子醬兩大珍饈 素食版有望取締

鵝肝一直被認定是美味佳餚，然而，生產鵝肝的過程獲得不少群眾表示關注，認為過於殘忍及噁心。美國紐約市於2020年底開始，禁止出售鵝肝；法國政府宣佈2024年7月1日起全面禁止售賣肥肝，保障市民健康和動物福利；英國政府在正式脫歐後，據報計劃禁止進口鵝肝和鴨肝進口。

甘香肥美的鵝肝可以找到更友善的代替品。

利用乾番茄、腰果、牛肝菌等而製成的純素鵝肝醬，吃起來香滑濃郁，當中沒有加入蔥、蒜依然香口。食材雖簡單，味道卻豐富味道。由於品質新鮮，建議保存期限為2周。

純素鵝肝醬$188(100g)，主要材料有乾番茄、腰果、牛肝菌。（尹嘉蔚攝）

歐洲人的珍饈還有魚子醬，這可堪稱是富有人家的零食。據世界高級品報導︰「全球最貴的伊朗魚子醬用上極為罕見的100歲大白鱘魚卵製作，論克出售，採用24克拉金罐包裝，一罐價格是25,000美元。 」計算一下，港幣八千多元可享1克「黑色黃金」的享受。講究的人會使用珍珠貝母或魚骨材質的湯匙，沒有的話也可用木製或塑膠湯匙。因為除了純金以外的金屬餐具，均忌諱接觸魚子醬，餐具的材質不對會讓魚子醬走味和變酸。

只要$158也可享仿魚子醬的味蕾感受，同時不用殺戮仍然獲得珍饈的滋味。純素魚子醬利用奇亞籽製作，用日式醬油和亞麻籽油醃製，另有海藻粉、檸檬汁及檸檬油合製，質感和味道和魚子醬極為相似，嗅起來帶點點微酸及淡淡的海水鹹鮮味，宛如真品。奇亞籽和亞麻籽油是對心臟及血管有益的食材。純素魚子醬的保存期限5天，旨在獲取最好的品嚐期。

純素魚子醬$158(50g)，主要材料包括奇亞籽、日式醬油、海藻粉、亞麻籽油、檸檬汁、檸檬油。（尹嘉蔚攝）

純素芝士優質腰果油脂 味道多元質地柔滑

如果純素鵝肝醬、純素魚子醬未夠取悅，品嚐純素芝士，感覺更為親切，一般來說純素芝士以腰果製作，腰果屬於堅果類，當中蘊藏不飽和脂肪酸，即俗語說的「好脂肪」。在大師級的水平中就將純素芝士玩得出神入化，賦予更多精彩的味道，包括香氣四溢、細滑濃郁的黑松露素卡芒貝爾芝士（Shamembert）、粉紅胡椒布里芝士（Brie: Pink Peppercorn）及以羊奶藍芝士為藍本的北極星（North Pole Star）、合桃幼滑純素芝士、普羅旺斯香草仿羊奶純素芝士等。純素芝士透過浸泡、發芽和脫水處理天然原材料，完整保留了食材的營養和味道，配麵包、餅餅和乾果等享用也非常可口。純素芝士亦當成蘸醬或塗抹醬，質地柔滑，搭配新鮮水果也是不錯。

Le Fromage by Ma聖誕純素芝士禮籃 $1438，包括5款純素芝士︰北極星芝士 (150g)、合桃幼滑純素芝士 (180g)、普羅旺斯香草仿羊奶純素芝士 (180g)、粉紅胡椒布里純素芝士 (190g)、素卡芒貝爾純素芝士 (120g)及1支Prosecco香檳， $1308 (配Absolute Zero美酒)。（Le Fromage by Ma）

更多的純素芝士味道還包括了是拉差味、四川辣椒、洋蔥、黑蒜、味噌等，以是拉差味純素芝士（Sriracha Cheese）為例，用上腰果、營養酵母、水、粉紅鹽、是拉差辣醬、益生菌及檸檬汁製成，夾帶順滑的奶油味及濃郁的辛辣味。比較熟悉的有煙燻辣味廾打純素芝士（Smoky Spicy Cheddar），匯聚腰果、益生菌、檸檬汁、營養酵母、水、黃胡椒汁、甜椒、馬薩拉香料（Garam Masala）、味噌、辣椒片、薑黃、芫荽、塔瑪利、是拉差、粉紅鹽和煙熏液精製。

La Taula訂制純素芝士禮品盒 3層$1460，2份純素芝士各200 克、餅乾4 袋（番茄籽、奇亞籽、亞麻籽等）、朱古力橙脆餅1份 、菠蘿片1袋 、香蕉咖啡鬆餅5 件。（La Taula）

免焗甜品花生醬純素芝士蛋糕 配朱古力香濃絲滑易做

聖誕節有禮物收是倍感開心的事，若然想更進一步花心思表達情意，手製的純素蛋糕或可成為理想的聖誕節甜品提案。將花生醬、朱古力、腰果、椰子油等湊合變身成靚麗的聖誕蛋糕，製作過程十分簡單，基本上沒有多大技巧，人人也能輕鬆做到，保證美味，讓各位喜出望外。

花生醬純素芝士蛋糕，以生腰果（非烤焗）來製作，此蛋糕尺寸直徑有4吋半，記得要用冷凍（Freeze/Chill）凝固，（陳嘉杰攝）

花生醬純素芝士蛋糕食譜

Le Fromage by Ma純素鵝肝醬、純素魚子醬

預訂/查詢電話：6019 5889

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯 K11 MUSEA B02 -21號舖

La Taula網店 純素芝士禮品盒

預訂/查詢電話：4620 9787