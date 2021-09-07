素食譜｜純素芝士辣雞薄餅免搓皮30分鐘速成　全素蛋奶敏感都食得

芝士主要以奶類為原材料，有豐富的蛋白質和脂質，全球有過百種芝士，風味、口感和味道各異。連吃純素（Vegan）、不吃乳製品及對蛋、奶類有敏感的人也有純素芝士一飽口腹。



有亞洲風味的Pizza-純素芝士辣雞薄餅，非常易做。

芝士有很多吃法，配餅乾和葡萄酒，成希臘沙律的配菜，做芝士蛋糕或芝士火鍋，煮意大利菜和烤薄餅也離不開芝士。水牛芝士（Mozzarella）、煙燻車打芝士（Smoked Cheddar）和巴馬臣芝士（Parmesan）等深受食客喜愛，因此最被廣泛應用。

做Pizza不一定要發酵及手搓麵糰，簡單地用方包、饅頭或墨西哥薄餅做餅底快捷又美味。

就連素食品市場亦推出純素芝士，仿造芝士的特質，可用焗爐烤出芝士「拉絲」，可在易潔鑊中煮溶成醬汁，可直接灑於凍食品，應用於各式日常料理，譬如薄餅、墨西哥Nachos的醬汁、焗豬扒飯上或沙律上。

芝士也有純素版本，不含乳糖、麩質、大豆及堅果成分，Vegan及對奶類有敏感的人也可食用。

其中，兩種純素芝士Mozzarella及煙燻車打芝士一起用在烤薄餅（Pizza）上，風味最為突出。做Pizza亦不一定要發酵及手搓麵糰，簡單地用方包、饅頭或墨西哥薄餅（Tortilla）做餅底快捷又美味。一般人常做歐式的番茄芝士薄餅，其實有亞洲風味的韓式辣醬配薄餅也非常合襯。

純素芝士仿造芝士的特質，可烤出芝士「拉絲」，可煮溶成醬汁或直接灑於料理，

將薄餅的配料，例如將煎香過的素雞、蘑菇、自選喜愛的香草等，混合韓式辣醬後放上墨西哥薄餅，多花一些心思可為墨西哥薄餅加上「太陽」的造型，然後灑上滿滿的純素芝士，放入已預熱的焗爐，160°C烤焗8分鐘左右出爐，滿室烘焙香氣，讓人迫不及待品嚐。

純素芝士辣雞薄餅食譜

攝影、攝錄︰陳嘉杰

剪接：鍾瑞龍

健康小貼士︰

純素芝士碎不含乳糖、麩質、大豆及堅果成分食物。由水、椰子油、薯仔澱粉、鹽及酵母等製成。每30克含84千卡、蛋白質0.3克、總脂肪6.5克、碳水化合物7.7克及鈉質218毫克。開封前後需放入雪櫃冷藏保存。



花一些心思可為墨西哥薄餅加上「太陽」的造型，用160°C烤焗8分鐘左右出爐。

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