【純素甜品合集】無蛋奶蛋糕曲奇鬆餅甜點　蛋奶敏感純素者有口福

撰文：尹嘉蔚
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純素甜品，我們結集了多元化的食譜、均無蛋奶製品（牛油、忌廉、乳酪）及魚膠，一文看清各款的簡易做法，包括蛋糕、曲奇、西式甜品（雪糕、鬆餅、餡撻）、中式糕點及糖水。
簡單的甜品食譜，即使是入廚新手也可駕馭。不少人無甜不歡，但蛋奶敏感人士或純素者（Vegan），似乎要與蛋糕和曲奇等絕緣，慶幸零蛋奶甜品的出現，使這些群體重新有機會品嚐蛋糕、曲奇和鬆餅，甚至乎不用魚膠製作的甜品也讓純素者能放心享用。
請點擊下圖先了解代替雞蛋、牛油、牛奶、忌廉及魚膠的方法簡略︰
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