【蛋糕食譜】牛油果布朗尼純素甜品　免蛋奶免打發香甜軟心超簡單

聖誕甜品，Café美食，Brownies朱古力布朗尼是主角之一，簡單食譜難不到烘焙新手，更好的是用牛油果代替牛油，健康得多之餘又兼具美味！

攝錄：呂榮棟、陳錦超

攝影︰尹嘉蔚、呂榮棟、陳錦超

剪接：呂榮棟

場地提供：V-ZUG

焗蛋糕都可以好快手，30分鐘就做好！全部材料撈、撈、撈，放入焗爐15、20分鐘後出爐。濃郁朱古力味，軟心香甜又好味，預備聖誕Party美食容易到「痺」。每人對布朗尼（Brownie）的期望不一樣，有人喜歡濕潤布朗尼；有人喜歡脆皮布朗尼；有人喜歡脆皮軟心布朗尼，「好難滿足晒你咃」。我個人最愛的Brownie要帶少少鬆軟，兼具極濃的朱古力味，熱烘烘享用配一杯香濃咖啡最滋味。

每年12月8日原來是「布朗尼日」，朱古力布朗尼是美國人最受歡迎的甜品之一。開於布朗尼的起源眾說紛紜，其中有一個傳說是一位家庭主婦在製作朱古力蛋糕時發現家中沒有泡打粉，使蛋糕無法膨發，於是變成如今的布朗尼。

一般Brownies的質感介乎於蛋糕與餅乾之間，並且滲出濃濃的朱古力味，多數食譜會使用牛油製作，香味極為濃郁，不過看看手指與碟上，總是帶點點油膩感。如果喜歡嚐新的朋友，不妨試用牛油果，柔滑的質感好比牛油，健康方面的好處也更勝牛油，牛油果有充沛的不飽和脂肪及水溶性纖維，另有7大益處改善健康︰【牛油果營養】高纖高鉀7大好處 Avobar創意食法重量級牛油果菜。

牛油果布朗尼食譜

此份食譜的Brownies質感較為鬆軟，若然做多了需要冷藏，之後的質感偏硬，口感較稠密，而最重要的是簡單的製作方式，保證烘焙新手都能駕馭。至於甜度，糖的使用量會直接影響甜味，如果嗜甜的朋友請自行加添糖量。

健康小貼士︰

牛油果中的營養包括鉀質、葉酸、維他命B、C、E等，卡路里不低，一個牛油果相當於一碗白飯的熱量，不過營養價值高，屬健康的油脂，有豐富的不飽和脂肪酸，可助預防心血管疾病、便秘及改善痛症等。

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