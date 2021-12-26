入廚貼士｜山藥延長保鮮期3日變2星期　切後塗1種材料治「傷口」

冬天是根莖類植物的當造期，山藥便是其中之一，它屬高纖，低升糖指數食物，適量進食對控制食慾有幫助。不過根莖類植物大多都有一個「通病」，切開後就容易氧化變色，山藥也不例外。若然要保存帶有切口的山藥該如何是好？



山藥是薯蕷科薯蕷屬（Dioscorea）的一種植物，是碳水化合物食物，屬澱粉類蔬菜。市售的山藥長短不一，一大支或是已經切成段，悉隨尊便。不過難免一次用不完，或者不小心買到有「傷口」的山藥，台灣行政院農委會在社交平台教授保存新鮮山藥的方法，即使是有切口的山藥也可以「醫」好，放入雪櫃將保存期限延長至1-2星期。

（視覺中國）

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挑選山藥4要點

台灣行政院農委會不止教授保存方法，亦提供了挑選山藥的4個要點，完整或是已切開在挑選時原來也有重點。以切開的山藥為例，需留意塊莖黏度，黏質液含高量的多醣類物質，黏液濃稠表示品質佳。倘若是挑選一整個山藥的話，應以外型光滑筆直、較重者為佳。當山藥大小相同，分量較重者為水分含量充足，口感相對也更爽口。

（資料圖片）

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資料來源：FB@台灣行政院農委會