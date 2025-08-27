通菜（Water Spinach），又名蕹菜，於每年5-10月當造，街市菜檔夏季必有它的蹤影，但你可有發現，在超市通菜較少出現？原來跟它的保鮮期有關！究竟通菜應如何存放？炒通菜時怎樣可以防黑？挑選新鮮通菜又有什麼貼士？



通菜｜水蕹、旱蕹如何分辨？

通菜，一般分為水種通菜（水蕹）及泥種通菜（旱蕹），坊間的分辨方式各師各法，烹煮前可以明顯分辨，但煮熟後則近乎一樣。根據蔬菜統營處資料顯示：

旱蕹：泥種通菜菜身纖幼，菜葉滑溜。

水蕹：水種通菜水靈通透，爽脆可口。



通菜好處｜防貧血脫髮6功效易致抽筋？2招保持翠綠防變黑必加1物

通菜，又名蕹菜，分別有水種通菜「水蕹」（左）及泥種通菜「旱蕹」。（資料圖片）

通菜挑選｜通菜保存｜翠綠一定新鮮？

雖說通菜分為兩種，但不少人或會認為菜葉翠綠便是新鮮的，原來並非如此，挑選水種及泥種通菜時所留意的地方亦有不同。而且蔬菜統營處也不建議將新鮮通菜留過夜，若真的有需要，又該如何保存才可延長保鮮期？

【蔬菜食譜】椒絲腐乳通菜鹹香惹味 15分鐘家常小炒

按圖看挑選新鮮通菜2貼士及延長通菜保鮮期方法：

揀通菜｜挑選新鮮通菜2貼士

挑選「泥種通菜」

1. 梗青葉綠

2. 節位較少，節位之間不會太密，宜較為長身。



挑選「水種通菜」

1. 莖薄脆身，色澤光亮。

2. 沒鬚根者為佳。



水種的菜味較泥種的濃，炒出來較為脆口。

通菜好處｜防貧血脫髮6功效易致抽筋？起菜前加1樣材料防黑保翠綠

延長通菜保鮮期方法

通菜質感嬌柔，易折斷變瘀，宜即買即煮新鮮享用。如需保存，建議用保鮮紙封好置於雪櫃內，可延長保存期3天。



椒絲腐乳通菜、馬拉盞炒通菜、蒜蓉炒通菜都是常見的吃法。（資料圖片／李賢華攝）

炒通菜防黑2方法

炒通菜最怕出來的效果變得暗黑，即使味道沒差但看上去或會倒胃。炒過的通菜會變黑是因為加熱時接觸空氣而氧化，坊間都會建議炒前先將通菜汆水以防黑，但以下介紹2個方法都是只需炒時加一樣常見調味料及謹記火候的大小，一碟翠綠的炒通菜即可輕易完成。

入廚貼士｜蝦醬炒通菜不變黑竅門超簡單 睇1部位鍳別鮮嫩通菜！

炒通菜防黑方法1：白醋

【入廚貼士】炒通菜防黑免汆水 起鍋前加一樣材料防「生鏽」

做法：

1.將通菜的菜莖與菜葉分開。

2.大火燒熱油鍋，先炒菜莖部分。

3.菜莖稍稍變軟身，便加入菜葉略炒，其間保持大火。

4.以1：10的比例，約100毫升水及10毫升的白醋倒入鍋中快炒。

5.加入馬拉盞醬炒勻，即成。也可按個人喜好加入不同調味，如腐乳醬、蒜蓉等。

不失敗秘訣：



1. 猛火炒菜可保持蔬菜翠綠，同時不會破壞食物中的營養。

2. 白醋含抗氧化功能，能夠延緩因加熱時接觸到空氣而氧化。白醋的酸味會隨着高溫而揮發，不用擔心通菜留有醋味。

3. 水亦可換成上湯作調味之用。



炒通菜防黑方法2：檸檬

做法：

1.將通菜的菜莖與菜葉分開。

2.大火燒熱油鍋，先炒菜莖部分。

3.菜莖稍稍變軟身，便加入菜葉略炒。

4.加少量水分，通菜將快轉熟，下蒜蓉，保持用大火快炒。

5.起鍋前擠少少檸檬汁，擠太多會酸，多炒兩下上碟完成。

不失敗秘訣：



1. 擠檸檬汁目的，藉由檸檬酸與維他命C，延緩通菜氧化生鏽變黑。

2. 通菜含鐵質，加熱接觸空氣時易變黑，應縮短烹煮時間，用大火快炒，藉油脂包覆通菜，才不易快速變黑。



資料來源：蔬菜統營處