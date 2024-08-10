生菜保鮮｜延長生菜保鮮期1天變3天！4個簡單步驟保持翠綠爽口

生菜保鮮期比其他蔬菜還要短，由於其水分極豐富，所以擺放一會兒膠袋已有水氣，再過一日更會發生表面的菜葉開始變黃變霉，不再爽脆。雖然生菜看似「脆弱」但只要用對了方法，生菜擺放3天依然翠綠爽口。

攝影︰余曉彤



生菜延長保鮮期方法

生菜的特別之處是清脆爽口，不用烹煮已可食用，只是其清脆的壽命只有1天左右，擺放第二天之後發現表面的菜葉已變霉，更有想斷落的現象。坊間有不少方法教大家延長生菜保鮮期，例如把生菜葉逐層剝下，放置在保鮮盒中，泡水冷藏保存等、用鹽醃漬或者用保鮮紙緊密包緊後放置蔬果冷藏室等。記者發現有一種方法也實用有效，生菜的保鮮期延長至2天，用4個簡單步驟便做妥了。

驟眼看來也不知道原來圖中的生菜已擺放了3天。

其實兩邊的生菜也放置於陰涼位置保存，（右）用了保鮮法放置3天，（左）放置3天，右邊明顯枯萎變霉；左邊依然翠綠。

請按圖看「生菜保鮮」完整步驟：

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生菜保鮮步驟1｜先準備一張紙巾、水及花瓶。因筆者沒有花瓶，所以用跟花瓶形象相似的攪拌機代替。

生菜保鮮步驟2｜將紙巾濕水，把多餘的水分擠出，直到紙巾不再滴水為止。

生菜保鮮步驟3｜再將濕紙巾放在生菜中間接近莖的位置。

生菜保鮮步驟4｜把生菜放入花瓶及放置於陰涼位置即可。

為了測試其效果，記者準備了3棵新鮮翠綠的生菜作實驗。



擺放1日後

沒有用任何保鮮法的生菜：生菜葉明顯新鮮度大減，表面的葉已經不再挺身變軟；葉邊亦開始枯萎。

放置濕紙巾的生菜：只有1-2塊的生菜葉變軟，拿上手仍感到挺身；只有小部分的葉邊枯萎。

用了保鮮法的生菜：拿上手依然挺身，跟剛買回來的樣子一樣；葉邊也沒有枯萎，依然翠綠。

對比下，沒有用任何保鮮法的生菜開始變黃，用了保鮮法的生菜依然翠綠。

擺放3日後

沒有用任何保鮮法的生菜：生菜明顯「縮水」及折斷；大部分菜葉已枯萎及發黃。

於中間位置放置濕紙巾的生菜：較多菜葉不挺身；菜葉枯萎的情況亦增加。

用了保鮮法的生菜：表面的葉開始不挺；葉邊開始枯萎，但色澤依然較綠。

請按圖看濕紙巾延長生菜保鮮期原理：

擺放過的生菜不建議生吃，最好用炒及水煮的方法烹調，以下3個生菜食譜都是經典之選，不妨可以參考一下：

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