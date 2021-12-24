日本士多啤梨｜甜王淡雪古都華5大草莓　專家教點揀2招延長保質期

士多啤梨的造期剛巧開始，多種日本士多啤梨又紅又的骰，可謂嬌艷欲滴。記者採訪了果欄的水果達人Jacko，並介紹了褔岡甜王、熊本熊香、德島佐那河內櫻花、奈良古都華及奈良淡雪等5大類日本士多啤梨，比較各自味道、特色和價錢。此外，他還教大家如何揀士多啤梨及延長保質期的方法。

攝影：龔嘉盛



當造期12月至3月 士多啤梨最怕濕

日本士多啤梨廣受香港人追捧，12月開始正是它的當造期，現時量不算多，率先登場的有褔岡甜王、熊本熊香、德島佐那河內櫻花、奈良古都華及奈良淡雪等，至於其他著名品種如：露之水滴、菊池等則要等到1月才登場。進濤菓欄的水果達人Jacko指：「整個造期是12月至3月，但士多啤梨很怕濕，香港3月入春，天氣就會很濕，所以即使日本仍有得賣，但香港會開始少入貨，因為太易爛。因此，我們一般都會同客人講最當造是12月至2月，但其實3月都有士多啤梨，只不過是水尾，質素會下降。」

日本士多啤梨的當造期，是每年12月至3月。（Photo-ac）

5大日本士多啤梨 香味甜度價錢比較

這次Jacko介紹了5款現時當造的日本士多啤梨，包括：褔岡甜王、熊本熊香、德島佐那河內櫻花、奈良古都華及奈良淡雪，各自的酸甜度、香味、大小等都各有不同，香港人最熟悉而且價錢最大眾化的，非甜王及熊香莫屬，這兩者在香港的地位算是並駕齊驅，它們的甜酸比例都不錯，惟甜度說不上出眾，不過Jacky說：「究竟甜王還是熊香較出色，就要每年獨立去看，今年是熊香相對上優勝。」看完下列簡介，各位可按口味喜好挑選自己愛的士多啤梨。

熊本的熊香士多啤梨，廣受香港人歡迎，包裝上印有可愛的熊本熊圖案，不少人都視為送禮之選。

褔岡甜王也是在香港相當普及的士多啤梨，跟熊本熊香地位相若。

請按下圖睇各款日本士多啤梨的特點和價錢：

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揀士多啤梨 色澤深淺大小與甜度無關

士多啤梨的保質期很短，有時就算擺放得好、即日到貨，都有可能會變。由於士多啤梨很少通常以包裝發售，不能摸上手，大家亦只能從某些外觀上的特徵目測，顏色深淺與甜度沒太大關係，大粒小粒都跟甜度無關，Jacko表示：「純粹客人喜歡大粒士多啤梨，因為啖啖肉，享受到的香味和甜度都更多，而且外型討好。」

他又說：「每個品種士多啤梨的色水都不同，例如古都華，你不能看深色就覺得它很熟，它根本是這個顏色，而櫻花那些本身顏色就較淺。」不過同一個品種的話，例如淡雪都有深淺色，愈成熟的話確是愈深色。至於紅色士多啤梨，Jacko建議睇葉子，「它的蒂葉仍是翠綠、沒有跟果肉分離，就代表它是最適合食用。（葉子翹起與否也跟新鮮度有關嗎？）我有在日本節目看到這個說法，但很少這樣跟客人講，因為翹的情況不常見，如果我們這樣教，客人可能混淆。」

有日本電視節目教路，揀靚士多啤梨要睇葉子是否有翹起，但Jacko就認為不一定適用，反而覺得葉子翠綠與否、有沒有與果肉分離等才是最重要。

甜王特別多畸形？

筆者留意到，一般士多啤梨形狀都特別工整，美得像道具，呈水滴形狀，惟獨是甜王特別多畸形，Jacko解釋這與產量大有關，「日本人出口水果不會死谷產量，但因為甜王是最出名，每年產量要達到一定水平。可能其他士多啤梨品種都會有這些奇形怪狀，但水果店不會入貨。不過為了達到一定的產量水平，生產甜王的公司就寧願將不同形狀的士多啤梨分級、分類，之後才包裝，所以相對上甜王價錢最平，也是這個原因。你要求高，可揀些矜貴的士多啤梨，但要求低也有這些選擇。」問到形狀跟甜度是否有關，Jacko就指，以G級為例，愈扁身甜度愈低。

右邊的是一般日本士多啤梨的形狀，如水滴般工整；但左邊的是甜王，較多「畸形」，因為產量要求高，因此即使外觀未去到最完美程度，都會照樣發售，價錢也因而大眾化些。

士多啤梨最大的死穴就是怕濕，極容易受濕度影響，一旦接觸到水，半日至一日內就會發霉、有烘等。儘管香港溫度不是太極端，但如果濕就會大大影響士多啤梨保存期。

請按下圖睇幾款變質的士多啤梨：

2招延長士多啤梨保質期

Jacko坦言，店裡的士多啤梨可能兩日賣不完就要丟棄，縱然浪費，但也是店裡的基本要求。講到保質期，他指士多啤梨一定是飛機貨，不能靠船運，不然就會全部發霉。講到客人買回來後可以擺放多久，他回答：「要視乎士多啤梨是否即日到貨即日賣，如果是下飛機計，可放三、四日，但如果舖頭擺了三、四日，到你手時已經得半日至一日。要是你買到最新鮮的，理論上擺到3、4日，加上你能控制到濕度，例如放在濕度低些的生果箱，保存期可再延長少許。」

包士多啤梨報紙最好

有時候，有人會用紙包住水果，原來這個方法也適用於士多啤梨，「紙可以隔住濕氣或困住濕度，而報紙吸濕度相對好。」

清洗士多啤梨別用鹽水？

士多啤梨好食歸好食，但就經常被指農藥超標，藏在果籽縫隙之間，有人說要浸、用鹽水等等，他表示：「要浸，因為士多啤梨有農藥或採摘時有沙，始終要洗乾淨些，一般我會教客人浸5至10分鐘，因為15分鐘就太長，或把它浸腍了。」士多啤梨本身水分已很充足，若再讓它額外入更多水，只會讓它太腍。此外，洗完的士多啤梨要即時食用，建議每次食幾多洗幾多。至於用鹽水與否，Jacko並不建議，「加鹽中和了甜味，反而會改變它的味道，所以當客人問我怎樣洗，我也只會叫他們用清水洗。你怕農藥，可以浸洗兩次，但切忌浸太久。」

Jacko認為，士多啤梨浸洗5至10分鐘就夠，而且不要加鹽水。（GettyImages）

沾煉奶食法 哪種士多啤梨最適合？

有人吃士多啤梨會蘸煉奶，Jacko坦言在2015至2017年間很流行這種食法，甚至有些水果店，會在士多啤梨旁擺放煉奶發售。不過，Jacko就指蘸煉奶通常只用於味道較酸的士多啤梨，「例如：甜王、熊香，它本身酸度比其他士多啤梨高，如果你再沾甜的煉奶，那個Mix and Match是很特別。但你說古都華那些，本身甜度已經再高幾度，不需沾煉奶，因為會蓋過本身的甜度。你這麼貴買一粒士多啤梨，卻要沾煉奶，那你到底是吃士多啤梨還是吃煉奶？」

幾年前，很流行用煉奶沾士多啤梨的食法。（photo-ac）

Jacko是水果專家，任職於進濤菓欄，對水果資訊瞭如指掌，他個人偏好古都華、櫻花佐那賀和菊池士多啤梨。

進濤菓欄



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