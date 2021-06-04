揀士多啤梨貼士｜愈紅愈甜？樣衰唔好食？超甜士多啤梨認住3特徵

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-04 21:00

士多啤梨愈紅等於愈甜？消費者往往認為「深紅色的士多啤梨很甜」，這可能是誤判。挑選甜度高的士多啤梨，可以從3項重要特徵著手，只需看看士多啤梨端部生長如何，才是鑒別超甜士多啤梨的重點。

據日本電視節目《教えてもらう前と後》受訪的專業人士所講，即使士多啤梨呈深紅色，不一定是成熟的標記。士多啤梨之所以呈現紅色，全因花青素所致，花青素是多酚其中一種，主要有抗氧化作用，但與甜味沒有關係。

認為「深紅色的士多啤梨很甜」，這可能是誤判。士多啤梨之所以呈現紅色，全因花青素所致，與甜味沒有關係。（資料圖片）

想挑選甜度高及完全成熟的士多啤梨，可以從三方面著手，包括光澤、士多啤梨端和士多啤梨籽。

按圖了解鑒別超甜士多啤梨的3項特徵︰

+ 7 + 7 + 7

不要介意外形「醜怪」的士多啤梨，可能會更甜。（資料圖片）

了解更多︰【揀士多啤梨貼士】士多啤梨鮮甜多汁 日本專家教你睇邊度

每年5月至12月是品嚐士多啤梨的最佳季節，據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，鑒別甜度高的士多啤梨這個重點及成因，請到下圖了解︰

+ 4 + 4 + 4

一般被嫌棄為醜樣的士多啤梨其實甜度最高，但礙於外觀較差，需求較弱，採購員及消費者多挑選正常形態的士多啤梨。下次選購時，不妨拿「畸形」及正常形態的士多啤梨，比較一下它們的甜度高低。

同場加映︰【士多啤梨好處】預防心臟病8好處 士多啤梨勿浸點洗點揀最好？

士多啤梨本身的營養價值極為豐富，對於健康貢獻上有8大好處，但食用士多啤梨也應節制，因士多啤梨的果糖較高，另外屬於高鉀食物，腎臟功能不好的人士應謹慎食用，不宜吃過量。

請按圖了解士多啤梨的8大健康好處︰

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參考資料︰《教えてもらう前と後》/ 《相葉マナブ》