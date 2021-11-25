飲食熱話｜網民最愛10大雞翼M記第一　KFC三甲不入險勝瑞士雞翼！

雞翼絕對是極受大人細路喜愛的菜式，而且食法多樣，隨口都可以數出十幾種煮法，你最愛的雞翼又是什麼口味？有網民在討論區開Post討論「雞翼界王者」，列出多種雞翼，結果網民投票選出10大人氣之選，包括：瑞士雞翼、薯仔燜雞翼、土匪雞翼等，縱然有其他快餐店雞翼上榜，但始終不敵大幅拋離的麥當勞脆香雞翼！



有網民在討論區發帖，寫明是「雞翼界嘅王者係邊位」，其實這些投票、比較Post經常都有，但似乎都未及這次的雞翼般熱烈，至少6種雞翼都有過千人給予正評，冠軍的M記脆香雞翼更是有超過5千人讚好。記者加減了正負評後，整理出頭10名結果並詳列如下：

第10位：蜜糖雞翼（149票）

第9位：水牛城雞翼（198票）

第8位：滷水雞翼（369票）

第7位：芝麻雞翼（488票）

第6位：薯仔燜雞翼（748票）

第5位：瑞士雞翼（1013票）

第4位：巴辣香雞翼（1648票）

第3位：土匪雞翼（2313票）

第2位：蒜蓉牛油雞翼（2663票）

第1位：脆香雞翼（4839票）

除了以上10種，網民亦提名了沙薑雞翼、南乳雞翼、鹽焗雞翼、避風塘雞翼和氣炸一流的「CP雞翼」，亦有人驚訝為何黃金雞翼（鹹蛋黃雞翼）未有上榜！除此之外，今次不少來自連鎖餐廳的雞翼都上榜，如：euro gogo的蜜糖雞翼、薩莉亞的辣味雞翼、肯德基（KFC）的巴辣香雞翼以及麥當勞（M記）的脆香雞翼等，當中M記雞翼成功擊敗所有對手，成為最受歡迎雞翼。

M記的脆香雞翼大受歡迎，未知能否成為大家心目中的「雞翼王者」？（圖片來源：麥當勞）

水牛城雞翼爭議大 薯仔燜雞翼有家的味道

以下略略分析結果及網民評價，並提供相關食譜。記者認為蜜糖雞翼排第10實在比想像中後，至於水牛城雞翼就惹來爭議，因此即使有952個正評，但因754負評而只得第9。有人說：「又酸又辣唔知想點」，亦有人表示：「好多間都唔好食，自己整冇咁嬲！」而滷水雞翼和放題必食的芝麻雞翼就輸給第6位的薯仔燜雞翼，薯仔燜雞翼在餐廳不算太常見，但總讓人想起家的味道，網民激讚：「屋企嘅味道，幾多錢都買唔到。」「易整難精。」「最博大精深嘅雞翼菜式。」亦有人覺得薯仔燜雞翼，重點不在雞翼，而是燜得又粉又腍、被蠔油汁包住的薯仔。

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KFC巴辣雞翼被指完勝炸雞 土匪蒜蓉牛油人氣高！

頭5名先是瑞士雞翼，繼而是KFC的巴辣香雞翼，雖然KFC以桶裝炸雞聞名，不過網民就說：「真心，KFC雞翼遠遠好食過佢啲炸雞，點解唔用整雞翼方式去整炸雞？」網民更不值它長期被低估，人氣總不及M記的脆香雞翼。有人就講到，早前KFC巴辣香雞翼減價，僅$11就有5隻，於是他大手購入，放雪櫃做存貨，想吃的時候就用氣炸鍋翻熱。至於三甲，依次是脆香雞翼、蒜蓉牛油雞翼和土匪雞翼，通通都過2千正評。土匪雞翼一向是譚仔名物，不過也有人不太喜歡孜然味，覺得只是一味得個鹹。至於蒜蓉牛油雞翼，夠惹味，難怪一開始網民就留言：「已贏！」盛讚它完勝任何口味的雞翼，而且要整得好食亦一點也不易，許多時候都會過於油膩。

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脆香雞翼高票奪冠 網民質疑新款退步？

冠軍是麥當勞的脆香雞翼，正評5035、負評196，網民給予極高肯定和評價：「脆香雞翼一定係第一！無出其右！」脆香雞翼4件裝一向是2件雞鎚、2件雞中翼，但以前可以向店員要求4隻全翼，惟現時已「冇呢隻歌仔唱」。不知道大家還是否記得，月前麥當勞宣佈因泰國船期問題而缺貨，各間分店近半個月冇脆香雞翼發售，讓網民記掛不已，足見它何其受歡迎。不過，網民就說食得出現時的脆香雞翼跟以前有分別，留言指：「轉咗貨難食咗好多。」「覺得肉冇咁多汁，但啲皮好似脆咗。」大家又吃得出有分別嗎？

有網民懷疑脆香雞翼一度停止供港後，貨源跟以前不同，吃起來沒那麼美味。（資料圖片／黃舒慧攝）

可樂雞翼遭狠批難食

雞翼雖受人喜愛，卻並非每種煮法都讓人受落。講完十強之後，亦要數一些負評多過正評的雞翼，包括：可樂雞翼和醉雞翼。原先以為可樂雞翼頗受歡迎，但有網民狠批：「畀狗食！」又指煮可樂雞翼的可樂都已走汽，跟糖水沒什麼分別，反而浪費了可樂，吃起來也不特別美味。而醉雞翼則被指雪味重、難食，而且普遍人都喜歡食煎炸至外皮脆卜卜的雞翼，難怪對烚煮的雞皮未有太大好感。