Google熱搜食譜2021｜蘿蔔糕年糕羊腩煲列三甲　雞煲都上榜附食譜

每年這個時候，Google香港都會公布各個範疇的熱門搜尋榜，今年「食譜」榜名單都跟去年大不同，去年有多個名物上榜，如：Mr.Cheesecake、400次咖啡等，但通通都是霎眼嬌，今年的最新出爐熱門食譜名單，看來則比較籠統，以類別為主，如：蛋糕、麵包、曲奇等烘焙食譜皆有上榜，單是烘焙糕點已佔了名單上的其中6位！



自2020起，全球受新冠肺炎疫情影響，烘焙食譜一下子大受歡迎，難怪去年的「2020年度熱爆食譜搜尋」名單上，有芝士麻糬波波、Mr. Cheesecake、牛奶饅頭和氣炸鍋蛋糕等，而今年疫情經已緩和不少，但烘焙食品、節日糕點食譜仍然有大量網民搜索！觀乎「2021年度熱爆食譜搜尋」，蛋糕、麵包、曲奇紛紛上榜，而頭4位之中，亦有3款是節日糕點！

Google香港年度搜尋2021熱搜食譜排名：

第10位：蛋糕

第9位：麵包

第8位：曲奇

第7位：素食

第6位：湯圓

第5位：雞煲

第4位：黃金糕

第3位：羊腩煲

第2位：年糕

第1位：蘿蔔糕



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第9位：麵包

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若你想回顧Google熱搜2020「食譜」榜，可參考下圖：