Google熱搜食材2021｜全新排名豆腐回歸　大平賣海鮮受關注登榜首

Google熱搜2021終於有結果！每年這個時候，Google香港都會公布各個範疇的熱門搜尋榜，今年「食材」榜名單都令人十分意外，去年上榜的十大，居然全部冇得留低！這亦意味著，今年上榜的10大食材，全都是新上榜，包括：竹笙、薯仔、豆腐等等，而第一位又是哪種海鮮？
自2020起，全球受新冠肺炎疫情影響，大家多留家煮飯抗疫，令Google熱搜2020「食材」榜出現低筋麵粉、淡忌廉、高筋麵粉、淡奶等多種烘焙材料，以往人氣高企的雞翼、牛油果，甚至是曾經屹立榜首的桃膠皆通通拜拜！事隔一年，Google熱搜2021「食材」榜卻反而變得正路，以往經常出現的薯仔、牛油果、豬扒、豆腐皆重新上榜，但第一位反而比較讓人意外。
Google香港年度搜尋2021熱搜食材：
第10位：竹笙
第9位：青瓜
第8位：牛肋條
第7位：薯仔
第6位：牛油果
第5位：豬扒
第4位：海參
第3位：蘿蔔
第2位：豆腐
第1位：龍蝦
網民特意去搜尋食材，很可能是想知道如何烹調。若然你都想找有關食譜，不妨參考以下建議。
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若你想回顧Google熱搜2020「食材」榜，可參考下圖：
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