Gi味俱全｜黃淑儀黑芝麻饅頭食譜　發酵不敗10招冷或熱水下鍋蒸？

隨著Omicron及第五波疫情來襲，不少公司已紛紛宣布實施在家工作，大家好像又回到年幾兩年前疫情初期留家的日子。還記得那時大家忽然一窩蜂的整烘焙食品，麵粉還一度斷貨。現在大家也想趁宅在家時焗焗麵包、蛋糕嗎？黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目裡分享黑芝麻饅頭的做法，並超詳盡地傳授酵母發酵不敗的貼士！



黃淑儀（Gigi姐）廚藝了得，除了各類菜式之外，她在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集，說自己留家抗疫時，就學人玩起麵粉來。她說：「以前玩低筋麵粉，做做蛋糕；這陣子則想試中筋麵粉，做葱油餅、餃子皮，連饅頭都做到。」她說自己在溫哥華生活時，曾跟朋友學做牛奶饅頭，父親愛吃得不得了，而這次她就試著在牛奶饅頭中加入黑芝麻醬，黑白相間的不但更美觀，黑芝麻本身也十分有益，有烏髮、通便等功效。

Gigi姐說自己宅在家太閒，慢慢就玩起麵粉來。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

酵母很易死？

不少朋友做麵包或饅頭的時候，最棘手的就是不知如何發起酵母，Gigi也遇過類似情況，即使食譜、分量等完全一樣，在溫哥華和在香港做，成品還是會有分別，那就是因為兩地的溫度、氣候都很不同。她說：「朋友說酵母很易『死』，放太久或是太低溫等，都會發不起來。有人問麵粉跟水的分量分別要放多少，我自己就不建議把酵母放到水裡，因倒得太多或太少也不好。」接著Gigi姐分享了極佳的發酵母方法，再另加一個秘訣，讓發酵母的過程不再輕易受溫度影響，無論冬、夏，還是在冷氣房間，酵母都能正常發酵了！

對不少人來說，做饅頭時最難的就是酵母發不起來。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

請按下圖睇「黑芝麻饅頭」的材料、步驟和貼士：

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黑芝麻饅頭食譜



A料：

溫水3湯匙

酵母半湯匙

糖2茶匙



B料：

牛奶半杯

油1湯匙



C料：

中筋麵粉3杯

蛋1隻



餡料：

芝麻醬1湯匙

糖2茶匙



做法：

1.先準備A料：把滾水1湯匙加室溫水2湯匙混合成溫水，加入酵母和糖，攪拌，靜置待用。

準備B料：把B料的牛奶放入微波爐，稍加熱1分鐘至暖，加油拌勻。

2.C料的中筋麵粉挖個洞，把蛋倒入，加入B料，再加入A料，用筷子攪拌至棉絮狀，再用手搓成麵糰。

3.放麵糰的大碗鋪上濕紗布，放在焗爐裡，不用開火，旁邊放一杯熱水，讓麵糰鬆弛30分鐘，發至2倍大。

4.手抹額外的麵粉作手粉，取出麵糰搓揉，搓走氣泡，搓成光滑麵糰，把麵糰擀成一大塊。把芝麻醬和糖拌好成餡料，抹在麵皮上，從一邊捲起成長條，切成10份，用筷子在每塊麵糰中間壓一壓成饅頭形狀。

5.牛油紙放在蒸籠中，再放上饅頭，中間要留點空間，蓋上。冷水入鍋，讓麵糰再慢慢變大，水滾後計12分鐘蒸熟即成。



如果你還想學其他饅頭食譜，不妨參下以下由《香港01》製作的花捲食譜。

【素食食譜】饅頭扭出花捲 手製中式蒸包剛出爐最鬆軟！