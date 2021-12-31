Gi味俱全｜黃淑儀炸鮮奶食譜　調製最佳炸漿6貼士外脆內軟用冰水?

炸鮮奶是來自順德的美食，你可能覺得難以理解，液態的鮮奶究竟如何可以炸成一件件的鮮奶呢？黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目裡分享炸鮮奶的做法，炸鮮奶不止得牛奶，還要加其餘2種奶，她亦教大家如何製作脆漿及調校最佳濃稠度，學懂了就能在家自製鬆脆香軟的炸鮮奶。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER節目《Gi味俱全第二季》其中一集，分享了「炸鮮奶」的做法，她說這個小食有少少取巧，除了鮮奶還要加粟粉，把奶弄稠才去炸。她特別推薦用3.6牛乳來做炸鮮奶，因為乳脂高和厚身，跟正宗用水牛牛奶來做的炸鮮奶相類似。

炸鮮奶源自順德，Gigi姐也參考了當地人用水牛牛奶做雙皮奶的方法，用較濃厚的鮮奶做炸鮮奶。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

請按下圖睇「炸鮮奶」的材料、步驟和貼士：

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Gigi姐說，若想鹹食可以沾淮鹽，甜食則沾白糖。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

黃淑儀炸鮮奶食譜



牛奶165毫升

椰奶165毫升

淡奶1罐（小）

粟粉5湯匙



脆炸漿材料：

麵粉1杯

糯米粉6湯匙

梳打粉1茶匙

鹽1茶匙

冰水1杯

油2湯匙



伴食：

淮鹽或白糖適量



做法：

1.先將牛奶、椰奶、淡奶和粟粉加進小鍋內，用中火邊煮邊攪拌，煮成糊狀。

2.把煮好的奶糊倒進盤內，待涼，放入雪櫃冷凍1至2小時至凝固成塊，取出切菱形塊狀。

3.先把脆炸漿的粉狀材料加入碗中，冰水分次加入，拌勻成順滑的脆炸漿，加入油拌勻，牛奶糊塊蘸上脆漿。

4.燒熱油，放入上了脆漿的牛奶塊，以中火炸至金黃酥脆。上碟，即可沾淮鹽或白糖同吃。



若你想參考其他炸鮮奶食譜，也可看《香港01》的炸鮮奶食譜，所需材料更少，僅5樣便成。

【炸鮮奶食譜】順德懷舊甜品外脆內軟 上炸漿兩大要點油溫是關鍵