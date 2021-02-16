Gi味俱全｜黃淑儀葱油餅速成版僅4種材料　餃子皮代麵糰香脆方便

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-16 21:31

葱油餅是很多人喜歡的早餐小點，配粥或鹹豆漿等皆可，不過自己做葱油餅步驟頗為繁複，要自己搓粉擀麵糰，十分費力。本身也很愛吃葱油餅的黃淑儀，就研究出一個更簡單的速成方法，只用餃子皮代替麵糰便可以了，省去很多步驟和時間，合起來也只需要4種材料，隨時可做，是不是很方便呢？

黃淑儀（Gigi姐）很喜歡吃麵食類，饅頭、糕點、包類和陽春麵等，通通都是她的心頭好。雖然大家都知道她廚藝了得，但Gigi姐卻在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中表示自己其實經常失敗，她曾經很努力學搓包皮和擀麵，不過總是不成功，有時酵母容易發起、有時又發不起來，她懷疑是天氣差異所致，因為她曾經在加拿大成功炮製出美味的饅頭，但用上同一配方，回香港重做卻發不起麵糰，讓她失落又沮喪。

Gigi姐入廚多年，沒想到每逢要搓麵糰就會考起她，每次整包點、麵食都好像要碰運氣似的。（節目截圖：《Gi味俱全》）

Gigi姐用餃子皮做的葱油餅，步驟十分簡單。（節目截圖：《Gi味俱全》）

至於葱油餅，對Gigi姐來說是一個很好的茶點，比起配鹹豆漿或粥，她更愛喝茶解膩，形容此為無以尚之的享受。但葱油餅本身的製作方法一樣要發麵糰、搓揉後再擀扁等等，步驟繁複，Gigi姐雖然一度去台灣學做葱油餅，可是麵糰同樣搓得不理想，到頭來索性用懶人方法。她的懶人秘技，正正是以現成的餃子皮來代替麵糰，一下子省掉許多步驟，也不怕失敗，新手必學！

請按下圖睇黃淑儀的速成葱油餅食譜：

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以下還有兩個《香港01》的葱油餅食譜，一個是傳統做法，以暖水開麵粉來搓麵糰；另一個亦同樣做餃子皮，做法類近，不過就沒有用肥豬膏，即使怕肥或素食人士都可放心享用。

【葱油餅食譜】陣陣葱油香 棄用豬油酵母泡打粉只需……

葱油餅食譜

【蔥油餅食譜】免搓免發善用餃子皮 懶人新發明成網紅美食！

蔥油餅食譜