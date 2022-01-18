開瓶蓋｜瓶蓋太緊5大法寶一秒即開！不靠蠻力輕鬆開蓋唔只用橡筋

出盡全力都無法打開瓶蓋，那些擺放久了的玻璃瓶扭蓋、膠樽扭蓋，用盡蠻力也不能扭開，是氣力不夠的女士常常遇到的生活難題。不過，要打開鎖緊了的瓶蓋，用蠻力基本上無效。以下5個開蓋方法，輕鬆化解難題，一秒打開緊緊的瓶蓋並非太難。



5個開瓶蓋方法，輕鬆化解難題，一秒打開緊緊的瓶蓋。（資料圖片）

按圖看5大法寶秒速打開鎖緊了的瓶蓋︰

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1.橡皮根

2.膠手套

3,保鮮紙

4.金屬匙

5.牆壁



增加摩擦力是打開瓶蓋的好方法，可以用橡皮根、膠手套及保鮮紙來幫忙。

方法1︰橡皮根



用數條橡皮筋圈住瓶罐，使握著瓶身的手不打滑，這樣一來開蓋更省力。然後在蓋子邊緣套上橡皮筋，上下一起增加摩擦力，給力一扭打開瓶蓋。

方法2︰膠手套



戴上洗碗用的膠手套（手指部位有防滑設計的更好）開瓶，因為摩擦力增加，讓開蓋變得十分容易。

方法3︰保鮮紙



準備一片保鮮紙，對摺，套在瓶蓋上，雙手出力擰開瓶蓋，輕鬆打開。

除了增加摩擦力，讓空氣進入瓶蓋與瓶之間的狹縫，扭開瓶蓋也變得好開。

方法4︰金屬匙



用一隻金屬湯匙（或叉子、餐刀柄）敲擊瓶蓋四周，破壞罐蓋和罐身間的密合度，讓瓶蓋內累積的氣體及氣壓流出，就能容易開瓶。

方法5︰牆壁



當手邊沒有任何工具的時候，直接用瓶蓋處敲擊牆面也有效。

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