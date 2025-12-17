燜蘿蔔貼士｜快速入味清甜透身3方法點切好？煮前多1步助纖維軟化

燜蘿蔔、煮蘿蔔、咖喱蘿蔔魚蛋，白蘿蔔愈大塊，燜煮的時間愈長，才會鬆化美味。但若想縮短時間，快煮入味的話，其實也有方法，而且不只一個，入味之餘，苦澀也會消失！



燜白蘿蔔貼士｜去除白蘿蔔苦味方法

白蘿蔔本身有生澀味，如果想將這種不良氣味去除，可以有以下方法：

１刮掉外皮

將白蘿蔔外圈約0.5厘米的外皮去除。

２沖洗白蘿蔔

用流動的水沖白蘿蔔十數分鐘。

３洗米水汆燙

可參考日本主婦，在沸水中加少許洗米水汆燙白蘿蔔，白米中的澱粉能幫助消除蘿蔔的澀味。汆燙完成的蘿蔔，在料理時可加入少許糖，帶起白蘿蔔的鮮甜。甚至在燜蘿蔔時，冷水中放入白蘿蔔，加入洗米水，分量需蓋過白蘿蔔，當洗米水煮滾後，轉小火慢燉直至白蘿蔔熟透，待涼沖一沖冷水也可。

入廚貼士｜煮白蘿蔔快速入味法 燜燉口感柔軟甜度躍升醃漬更輕鬆

燜白蘿蔔貼士｜快速入味方法

想燜白蘿蔔更透身或更易入味，當然最直接的做法是將白蘿蔔切細一點。如果較大塊的白蘿蔔，可先放入雪櫃急凍，冷凍一天後取出，解凍後再燜燉，讓白蘿蔔的纖維軟化，即能讓蘿蔔更易入味。

1 將白蘿蔔切細塊

2 較大塊的白蘿蔔先急凍一天，有助軟化纖維，解凍後便可燜煮

3 選白蘿蔔中段燜煮，質地較柔軟

燜白蘿蔔貼士｜橫切直切 口感不同？

一整條長長的白蘿蔔，如果想再考究一點的話，可選白蘿蔔的中段做燜煮，質地較柔軟、清甜，並有一定厚度，適合關東煮、排骨燜白蘿蔔等。順著白蘿蔔的纖維以順紋切塊，較有口感；若以逆紋將纖維切斷，口感則較軟綿。

按圖看總結，燜煮白蘿蔔更入味的3個方法︰

白蘿蔔的上部，即葉子下方，帶淺綠的部位，味道較不辛辣，適合生食，磨成蘿蔔蓉配天婦羅或烤魚。

尾端部分最近泥土，味道最辛，適合醃漬、泡菜或炒菜。

如果已經將白蘿蔔切開，未烹調的剩餘部分，要在切口處用保鮮紙包封，放入雪櫃儲存，並盡快食用。而未切開的白蘿蔔，能放在陰涼處儲存約一個星期。



