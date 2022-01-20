消委會｜四大超市百佳AEON逆市加價　消委會設格價網籲貨比三家

物價加、加、加，薪酬升幅遠不及物價遞升，這可能是一群中、下游打工仔的心聲。做生意也未見好景，餐廳食肆及表列場所被逼停業或禁晚市堂食，小本生意鶴唳風聲；然而，超級市場的生意暢旺。



四大超市食品售價持續累升 半年間最多加價4%

消委會最近發表報告，調查2021年6月至11月超市網上平均價格及優惠數量，在新冠肺炎的陰霾下，超市逐步將價格提升，平日即使常以優惠宣傳作招徠，其實是「這邊廂減，那邊廂加」，尤其是民生日常食品，包括大米、糧油、麵包、蔬果及肉類等。消委會促請市民貨比三家，慳得就慳。

例如麵包、蛋糕、穀類早餐、麵包醬、糧油、蔬果及肉類等，在去年6月至11月間，於4大超市裡（百佳、Market Place by Jasons、AEON及大昌食品）同樣錄得升幅，而優惠貨品的數量卻漸漸放緩，最明顯差別是某超市由6月持4409件優惠貨品，減至11月得4099件，相差共310件，減約7%。

消委會發表報告，調查2021年六月至十一月超市網上平均價格，每月逐步遞升。（消委會圖片）

按圖了解日常食品升幅走勢︰

12款民生食品差價 最大差額達$34.6

消委會據「網上價格一覽通」資料數據，從4大超市中羅列35款家居常見的日常品及食物貨品作例子比較，當中21款是食品，發現有貨品的價格最大差價可達$34.6。

消委會列出以下12款食品的差價，為消費者提供參考，請按圖了解（由食品差價最多至最少排列）︰

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*最低價指該貨品在4大超市（百佳、Market Place by Jasons、AEON及大昌食品）間之最低價]

超市格價網站及應用程式 貨比三家省時省腳程

香港人出名工時長，到晚黑收工後又要去超市格價慳錢，這樣的生活十分疲勞，再說也未必有時間到各大超市格價。消委會設格價網，比較同一貨品於不同超市、時段的售價，便利消費者選擇最抵買的心水產品。這個名為「網上格價一覽通」的網站，收集了7間連鎖商戶（惠康、百佳、Market Place by Jasons、屈臣氏、萬寧、AEON、大昌食品）的資料，比較逾2000款熱門貨品的價格。由於惠康超市網上購物平台於2021年6月23日起停止服務，網站未能提供由該天起的惠康貨品價格及優惠資料。如欲查詢惠康的價格及網購服務詳情，可參考該集團Market Place by Jasons的價格及服務資料。

「網上格價一覽通」比較同一貨品於不同超市的售價。（消委會圖片）

設7天或30天的價格走勢 「到價提示」電郵通知

消費者輸入有關商品名稱或掃描商品條碼，可比較及查看各商戶在過去7天或30天的價格走勢。用家亦可設定商品的目標價及「到價提示」，當貨品的價格到達或低於已設定的目標價時，系統會向用家發送電郵通知。除了按貨品分類外，消費者亦能參考「最大差價」及「跌價貨品」，舉例在「跌價貨品」內見到甘竹牌 - 豆豉鯪魚 227克，一星期內的零售價，百佳賣$39.8/2件，Market Place by Jasons賣$20/件，方便消費者閱覽。

消費者能在「網上格價一覽通」參考「跌價貨品」及各超市之間售價比較。（消委會圖片）

至於手機應用程式Android有「超市格價易」、iOS／Android 有「慳D啦Handy lah」，搜尋貨品種類/輸入貨品或品牌名稱，來比較同一件貨品在各超市的售價、以往最低價及價格走勢，用家亦可設「到價提示」及「購物清單」計劃所需預算。