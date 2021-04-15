消委會︳30款超市日常食品疫市加價　長城牌火腿豬肉罐頭搶貴3成

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-15 14:17

2020年新冠肺炎爆發初期，市民曾蜂湧至超級市場搶購食物及日用品，一度促發「搶購潮」，包括耐放和襟擺的罐頭食品、急凍肉類及點心、即食麵、大米及蔬果等。銷情熾熱的現象同告反映在超市貨品的價格上，消委會今日公布2020年度超市價格調查，檢視本港兩間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，近六成半超市貨品的平均售價升幅超越整體通脹，罐頭、急凍食品和食米的升幅最顯著。

消委會公布2020年度超市價格調查，檢視本港兩間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，近六成半貨品的平均售價升幅超越整體通脹。（消委會圖片）

在經濟不景的氣氛下，超市物價仍然較2019上升1.9%，升幅高於同期的綜合消費物價指數0.3%。當中「罐頭食品」的平均售價飆升近兩成，「罐頭肉」的售價升幅最高達25.1%，以「長城牌火腿豬肉198克」的升幅最大近3成。「罐頭魚」的總平均售價繼2019年上升4.4%後，去年再升15.4%，「罐頭湯」方面，升幅最高一款增21%左右。

消委會指以往常說吃罐頭是最便宜的食物，現在或非如想像般經濟。

在經濟不景的氣氛下，超市物價仍然較2019上升1.9%，升幅高於同期的綜合消費物價指數0.3%。（資料圖片）

至於耐於存放的急凍食品，在2020年的總平均售價上升5.4%，有一款鮮蝦雲吞的平均售價升幅近2成。而「食米」的總平均售價持續上升，去年平均再增4.7%，其中2款食米，分別於2019年上升12%及 9.1%。

另外，「雜糧／調味」大類，於去年的總平均售價亦上升 5%；「沙律醬╱意粉醬」升近15%；「即食麵」及「粉麵」則大幅攀升至 8.4%及 7.3%；「汽水」組別的總平均售價在去年上升11%，當中以1款忌廉梳打升幅最高近 17%。

按圖睇30款超市貨品，悉數是民生的日常食品，均於經濟逆市下錄得逾10%增幅︰

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在超市貨品的售價升浪中，錄得跌幅的食品分別有「朱古力╱糖果」、「樽裝水╱運動飲品」、「紅酒」及「穀類早餐」。「朱古力╱糖果」是2020 年總平均售價跌幅最大的貨品組別達4.2%，主因是1款受旅客歡迎的朱古力（金莎）的平均售價在去年大跌10.7%。此外，可能受限聚措施和運動場地關閉影響，「樽裝水╱運動飲品」在於去年總平均售價下跌1.7%；而「穀類早餐」（粟米片、即食燕麥）平均下跌 2.3%。

按圖睇3款超市貨品在售價升浪下錄得減幅︰

【昔日舊聞】新冠肺炎︳超市20大食品被搶成緊急糧 7大蔬果保存法延長保質

2020年新冠肺炎爆發初期，市民曾一度蜂湧至超級市場搶購食品及日用品，包括耐放襟擺的罐頭食品、急凍肉類及點心、即食麵、大米及蔬果等。（尹嘉蔚攝）

點擊下圖看哪20大食品被搶購一空（記者自攝）︰

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參考資料︰消委會