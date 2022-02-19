補鈣飲食｜咖啡加牛奶補鈣？專家指Latte更礙鈣吸收秋葵6食物強骨

常聞喝黑咖啡太多會讓鈣質流失，因此喝牛奶咖啡Latte，加了牛奶便以為能夠補鈣，卻原來Latte比齋啡更會降低身體對鈣質的吸收。



牛奶咖啡Latte，牛奶中的鈣質會與咖啡所含的草酸結合而排出體外，使身體更無法吸收鈣質。（Unsplash）

牛奶咖啡阻鈣吸收

台灣衛生福利部食品藥物管理署引述世界衛生組織建議，喝牛奶咖啡更會降低鈣質的吸收，因為牛奶中的鈣質會與咖啡所含的草酸結合而排出體外，使身體更無法吸收鈣質。不止咖啡，凡含咖啡因的飲料，例如紅茶、奶茶等，若是過度攝取也會增加鈣質的流失。

鈣質流失的原因還包括了長期久坐辦公室、少曬太陽、缺乏運動、平時少喝牛奶或吃含鈣的食物，人體缺乏鈣質，將增加骨質疏鬆的危險，成人每日鈣建議攝取量應有1000毫克。

補鈣6大食物

平日飲食中攝取高鈣食物，包括牛奶、乳製品、小魚乾、豆製品、堅果類及蔬菜（例如︰秋葵）等，或藉由適度曬太陽，產生維他命D，並且保持運動幫助身體吸收鈣質，強化骨骼健康。

下圖有補鈣6大食物類別︰

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11種豆製品鈣含量清單

植物性飲食為主的素食者，也可透過吃豆製品補鈣。豆乾或是傳統豆腐（板豆腐）利用硫酸鈣（石膏）進行凝固，所以鈣質含量較高，而盒裝豆腐（嫩豆腐）利用葡萄糖酸內脂凝固，鈣質含量相對少得多。素食者想補充鈣質，或健身人士要補充蛋白質，不妨選擇豆乾或板豆腐。

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按圖了解各豆製品的鈣質含量︰

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