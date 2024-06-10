早餐禁忌｜牛奶麥皮世紀錯配？營養師解吃麥皮3大迷思！6類人慎吃

有報導指，早餐常吃的牛奶麥皮是NG食物組合，不宜一起食用。這個源遠流長兼普遍公認為營養早餐的配搭，哪裡出了問題？網上亦有聲音提醒「麥皮不能亂食」，我們向營養師王敏寧查詢，吃麥皮需注意的事情，哪方面較多人忽略？



牛奶麥皮是常見的早餐組合，有些人士要特別留意食用分量。（Unsplash）

吃麥皮3大迷思 配植物奶比牛奶更好？

1. 麥皮不建議跟牛奶一起吃？兩者同時進食有什麼影響？

營養師王敏寧（Mandy）解釋，理論上燕麥（麥皮）含植酸和纖維，可能阻礙人體吸收牛奶中的鈣質，但不代表同時食麥皮及牛奶，人體便完全不能吸收牛奶的鈣。大前提是如果身體機能正常，即使一齊食牛奶及麥皮，對身體並無損害。

按圖了解更多關於吃牛奶麥皮的迷思︰

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牛奶有豐富的蛋白質、鈣質；麥皮有優質的碳水化合物、纖維，故此牛奶麥皮是良好的早餐組合，但同一天餐單內亦要兼顧營養均衡，補充其他高鈣食物。若擔心在早餐時吃麥皮會阻礙吸收牛奶中的鈣，而換成缺乏鈣的飲品，反而剝削了身體有機會吸收鈣，或致營養吸取不足。而且在烹調加熱的過程中能減低燕麥中的植酸含量。

2. 用植物奶代替牛奶更好？

營養師王敏寧指這要視乎甚麼種類的植物奶，某部分植物奶中也含鈣、鐵等成分，而米奶、燕麥等由穀類生產的「奶」飲品，蛋白質含量偏低，未能完全代替牛奶飲品。關注血糖的人士亦要留心，若同時食用麥皮、燕麥奶（或米奶），碳水化合物偏重，蛋白質攝取又不足時，血糖波幅反而大於吃牛奶麥皮。若在麥片中再添加糖分，容易導致餐後血糖飆高。

部分人的體質不宜經常吃麥皮，麥皮是高纖食物，如果本身腸胃功能較弱，例如常感到胃氣脹、易肚瀉、腸胃不適的人士及長者便要特別留意。（iStock）

3. 減肥時可盡情食麥皮代替正餐？

坊間或有減肥人士，一日三餐食麥皮代替白飯和正餐，其實太多碳水化合物同樣會致肥，當碳水化合物沒有被身體完全消耗，會由糖分轉成脂肪，肝臟趨向將這些脂肪轉化成三酸甘油脂。血脂由膽固醇及三酸甘油脂組成，雖然麥皮有助降低膽固醇，但如果三酸甘油脂濃度高於正常值，同樣可能有高血脂失調問題。

若一日三餐食麥皮代替白飯和正餐，其實太多碳水化合物同樣會致肥，當碳水化合物沒有被身體完全消耗，會由糖分轉成脂肪。（iStock）

易肚瀉、胃脹、痛風者 6類人慎吃麥皮

燕麥（麥皮）是健康的食物，加工愈少的燕麥，營養價值愈能被保留。由於麥皮的水溶性纖維豐富，吸水後會膨脹令體積增大，食用後易產生飽腹感，其中的膳食纖維有助預防便秘，但須注意食用分量。部分人的體質不宜經常吃麥皮：

１）腸胃功能較弱；

２）胃氣脹、易肚瀉、腸胃不適人士；

３）長者消化功能較弱；

４）痛風人士，麥皮屬中嘌呤食物，痛風不宜多吃；

５）高血糖人士

６）減肥人士

按圖了解哪些人士要慎吃麥皮 ︰

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