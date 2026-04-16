芝麻補鈣｜100克黑芝麻鈣質=2.5杯奶！吃前多2步更吸收防骨質疏鬆

芝麻補鈣｜骨質疏鬆飲奶補鈣就得？補鈣飲食除了牛奶之外，黑芝麻更高鈣，如何利用黑芝麻攝取鈣質，單靠吃黑芝麻又是否足以補鈣？



骨折長期卧床 傷免疫系統、增肺炎風險

TVB節目《醫醫，我不想再病了》邀請內分泌及糖尿專科醫生陳諾，講解部分骨質問題，陳醫生指出人體的髖關節脆弱，當髖關節有骨折會增加死亡的風險，如果弄傷髖關節，有可能令病人無法起來，髖關節骨折患者更需長期卧床，免疫系統可能出現問題，或增加患肺炎的風險。要增強及穩固骨骼，骨質疏鬆問題便不容忽視。

骨質疏鬆的病者絕大部分是過了更年期的女士，因破骨細胞較活躍，引致骨質流失。（醫醫，我不想再病了影片截圖）

補鈣食物｜豬骨湯難防骨質疏鬆

骨密度逐漸減少是骨質疏鬆的狀況，大部分骨質疏鬆的病人並沒有明顯病徵，當出現病徵的時候，已開始出現併發症，例如是斷骨，脊椎部分可能已經有骨折，骨折未必會產生痛楚，變矮也是其中一個表現。骨質疏鬆｜20歲始鈣質流失？5款蔬菜比牛奶高鈣！助防骨鬆芥蘭第1

骨質疏鬆患者絕大部分是過了更年期的女士，她們的荷爾蒙發生變化，造骨細胞活躍度減少，相對地破骨細胞較為活躍，因而引致骨質流失。

減慢骨質流失速度可以適度地曬太陽，有助身體製造更多維他命D，做適宜的運動，譬如是舉啞鈴，喝牛奶補充鈣質，而坊間說豬骨湯能夠以形補形補健筋骨並不正確。

每100克黑芝麻含780毫克鈣質，相當於2.5杯牛奶的分量。（Lluvia Morales/Unsplash）

芝麻補鈣｜100克黑芝麻鈣質=2.5杯牛奶

除了喝牛奶，吃芝麻也是增加吸收鈣質的方法，黑芝麻也屬高鈣食品，每100克黑芝麻含780毫克鈣質，相當於2.5杯牛奶的分量，非常適合想預防骨質疏鬆的人，同時可提升免疫力。註冊營養師盧庭威推介黑芝麻芝士凍餅，餅底有無花果乾，蛋糕利用較低脂的忌廉芝士、板豆腐及原味脫脂希臘乳酪製成。按鈣質含量高至低排列，以每100克計算，依次是無花果乾、板豆腐、忌廉芝士、原味脫脂希臘乳酪。

雖然黑芝麻高鈣，但普遍上使用及食用的分量較少，建議每天飲1-2杯牛奶，攝取足夠的鈣質。



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黑芝麻高鈣 食用前多做兩步助吸收

台灣台安醫院營養師劉怡里表示，黑芝麻屬於高鈣堅果，也含有豐富的鐵及鋅、維他命E，具有抗氧化功能。平均每100克黑芝麻，就含有1,497毫克的鈣，反觀白芝麻的鈣含量相當低，100克僅含76毫克的鈣，差距甚大。想要攝取黑芝麻營養成分，建議先煮或炒熟，再磨成粉狀，這樣做能提高人體吸收力。在喝牛奶或是豆漿時，可以添加黑芝麻粉，也能提高鈣質攝取量，建議每天可以添加2小湯匙的分量。黑芝麻營養｜高鈣抗氧化比白芝麻好？食用前多做2個步驟助吸收

點擊下圖了解食用黑芝麻前多做2個步驟有助鈣吸收︰👇

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